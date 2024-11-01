元旦长跑亮点纷呈：沉浸式穿越历史，感受洛阳独特魅力

10日举行的新闻发布会透露，“中原银行杯”2025年洛阳市元旦长跑暨半程马拉松赛亮点纷呈，将全面展现洛阳的城市风貌、丰富的文化遗产、迷人的自然景观。届时，参赛选手将沉浸式穿越历史，感受古都洛阳的独特魅力。

10日举行的新闻发布会透露，“中原银行杯”2025年洛阳市元旦长跑暨半程马拉松赛亮点纷呈，将全面展现洛阳的城市风貌、丰富的文化遗产、迷人的自然景观。届时，参赛选手将沉浸式穿越历史，感受古都洛阳的独特魅力。

【亮点一：奔跑洛阳，穿越古今】

2025年洛阳市元旦长跑线路巧妙地融合了洛阳丰富的历史文化与现代城市风貌。从洛阳市体育中心出发一路北上，途经洛阳博物馆、隋唐城遗址植物园、洛阳城市阳台、天子驾六、天堂明堂、应天门等著名景区或城市地标，终点位于定鼎门遗址博物馆。跑友们将踏上一段独特的文化之旅，领略洛阳的魅力与风采。在奔跑的过程中，不仅感受运动的快乐，更能身临其境感受洛阳千年古都的文化底蕴，仿佛穿越时空，与历史对话。

【亮点二：全民盛宴，时代回忆】

洛阳市元旦长跑作为一项全民参与度极高的比赛，每年吸引着来自全国的跑步爱好者与专业选手参加，同时仍保持着从20世纪七八十年代开始形成的固定组别，这在全国马拉松赛事中非常罕见。2025年的赛事将继续保留市直机关组、伤残组、学生组等组别，保存“洛阳元旦长跑”的独有记忆，彰显“全民参与、共享运动乐趣”的班赛理念，让参赛者在享受运动乐趣的同时，感受“洛阳元旦长跑”这独属于洛阳人的时代回忆。

【亮点三：体旅融合，惊喜不断】

赛事期间，将继续结合文化旅游景点，为跑友提供“免费游”福利。随着洛阳市体育赛事“进商圈、进景区、进街区”活动的深入开展，2024年洛阳已举办了数个体旅深度融合的赛事活动，带动文体旅相关市场的融合发展。目前，关于此次文旅“免费游”的相关优惠，正在进一步细化，有望在近期出台。希望广大跑友们持续关注后续报道。