最高奖金6000元！洛阳市元旦长跑等您来

10日下午，“中原银行杯”2025年洛阳市元旦长跑暨半程马拉松赛新闻发布会召开，介绍比赛基本情况。发布会透露，本次大赛奖品丰厚，最高奖金达6000元。

10日下午，“中原银行杯”2025年洛阳市元旦长跑暨半程马拉松赛新闻发布会召开，介绍比赛基本情况。发布会透露，本次大赛奖品丰厚，最高奖金达6000元。

【品牌赛事，历久弥新】

出席发布会的市体育局负责人介绍，洛阳市元旦长跑比赛是洛阳市全民健身的一项品牌赛事，已举办至第45届，每年参与人数都在万人以上，是洛阳参与人数最多、影响最广泛的全民健身活动，也是爱好运动的市民庆祝新年到来的首选方式，已成为洛阳广大市民一年一度的体育盛会。

自2020年起，洛阳市元旦长跑比赛在原有的基础上，新增了半程马拉松项目。“中原银行杯”2025年洛阳市元旦长跑暨半程马拉松赛在秉持“突破自我、超越自我”办赛核心理念的基础上，继续探索与改革办赛模式，通过优化赛道设计、提升补给和服务水平、加强医疗安全保障、丰富赛事体验活动等措施，为跑者打造一场集专业性、观赏性、体验感于一体的马拉松盛宴，为广大人民群众提供了一个更大的展示自我、挑战自我的新舞台。

本届元旦长跑暨半程马拉松赛已于12月6日开始接受报名，2025年1月1日将盛大开赛，赛事主要设置了半程马拉松、市直机关组、欢乐跑组、亲子跑组、学生组、伤残组等6个项目组别，距离最短的3公里，最长的21.0975公里。

【奖项丰厚，全民参与】

为保持比赛秩序，半程马拉松项目限报5000人，欢乐跑组限报2500人，市直机关组限报500人，学生组限报1000人，伤残组限报500人，亲子跑限报100组家庭，总人数约一万人，所有项目报满为止。

本次比赛为半程马拉松组设置了名次奖和洛阳市民奖，男、女前50名运动员将获得6000元至200元人民币不等的奖励，洛阳市民中的前30名男、女运动员均可获得2000元至200元人民币不等的奖励。为市直机关组、伤残组、学生组设置了名次奖，届时将颁发相应的奖品。为欢乐跑和亲子跑组设置了完赛证书，强化全民参与的积极性。

发布会上，赛事主办方向全国跑步爱好者发出邀请：欢迎大家来到古都洛阳，参赛之余，可到应天门上眺望历史，前往洛邑古城穿越古今，在西工小街品味美食，走一走纵横交错的健身步道，看一看星罗棋布的体育公园，感受千年古都蓬勃发展的青春脉动。（洛报融媒·洛阳网记者 孟山 文/图 通讯员 李萌亮）