10日，呼南高铁焦洛平段项目推进工作专班第六次会议在郑州召开，听取项目近期进展情况汇报，进一步厘清初步设计批复前存在的问题，明确工作努力方向，争取项目初设尽快批复、控制性工程及早开工。省委常委、洛阳市委书记、省呼南高铁焦洛平段项目推进工作专班组长江凌主持会议并讲话。

呼南高铁焦洛平段项目推进工作专班第六次会议召开

江凌主持并讲话 悦国勇、孙延文等参加

10日，呼南高铁焦洛平段项目推进工作专班第六次会议在郑州召开，听取项目近期进展情况汇报，进一步厘清初步设计批复前存在的问题，明确工作努力方向，争取项目初设尽快批复、控制性工程及早开工。省委常委、洛阳市委书记、省呼南高铁焦洛平段项目推进工作专班组长江凌主持会议并讲话。

呼南高铁焦洛平段是河南省谋划实施的重大基础设施项目，线路经焦作、济源、洛阳、平顶山四地，对拉动河南经济社会发展具有重要意义。目前，经过中国铁路郑州局集团公司、省直相关部门和沿线各市共同努力，呼南高铁焦洛平段初设已通过国铁集团鉴修审查，初设审批各项前置要件手续基本完成，项目前期工作取得较大进展，向着全面开工目标又迈进一大步。

会上，省发展改革委介绍了前一阶段工作进展情况及下步工作推进有关考虑，铁四院汇报了洛阳孟津段线路优化方案设计情况，黄委会、省生态环境厅就线路优化段涉及手续办理工作作了发言，省财政厅、省自然资源厅、省铁建投集团分别汇报了项目资本金筹措、项目用地保障、项目控制性工程及全线开工等有关考虑。会议逐一明确了省直有关部门、沿线城市的相关责任分工，对扎实做好相关工作提出明确要求。

江凌指出，省委省政府高度重视呼南高铁焦洛平段建设，全省上下尤其是豫西地区群众热切期盼项目开工。沿线各市及省直有关部门要细化时间节点，积极主动作为，尽快完成局部线路优化，抓紧对接前期要件办理，争取尽快完成初设批复，着力推动项目尽快开工。要做好用地保障，破解问题难点，及早办结各类手续，确保项目尽快落地实施。要做好资金筹措，聚焦融资模式、土地综合开发等重点，积极争取上级支持，用足用好政策性金融，为项目建设提供有力资金保障。要加强工作统筹，沿线各市加强横向沟通，省级有关部门密切协同配合，进一步提高效率、改进作风、形成合力，有效保障各项任务落实落细。

省铁建投集团董事长悦国勇，省发改委等省直有关部门及平顶山市、焦作市、济源示范区相关负责同志，洛阳市领导孙延文等参加会议。(洛报融媒·洛阳网记者 李东慧)