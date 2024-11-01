17日起，瀍河区这些地方将抓拍违法停车

今日，“洛阳交警”微信公众号发布消息称，洛阳市公安局交通警察支队五大队在瀍河区恢复、启用一批交通技术监控设备，用于查处机动车不按规定停车的交通违法行为，公示时间为七日(2024年12月10日至2024年12月16日)，2024年12月17日起开始抓拍。

今日，“洛阳交警”微信公众号发布消息称，洛阳市公安局交通警察支队五大队在瀍河区恢复、启用一批交通技术监控设备，用于查处机动车不按规定停车的交通违法行为，公示时间为七日(2024年12月10日至2024年12月16日)，2024年12月17日起开始抓拍。 今日，“洛阳交警”微信公众号发布消息称，洛阳市公安局交通警察支队五大队在瀍河区恢复、启用一批交通技术监控设备，用于查处机动车不按规定停车的交通违法行为，公示时间为七日(2024年12月10日至2024年12月16日)，2024年12月17日起开始抓拍。 ⑥