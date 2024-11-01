洛阳市总工会启动2025年“双节”送温暖慰问调查摸底工作

10日，记者从洛阳市总工会获悉，2025年“双节”送温暖慰问调查摸底工作启动，全面了解困难职工及特殊群体的实际情况，为后续慰问活动提供精准帮扶。

10日，记者从洛阳市总工会获悉，2025年“双节”送温暖慰问调查摸底工作启动，全面了解困难职工及特殊群体的实际情况，为后续慰问活动提供精准帮扶。

此次摸底的慰问对象主要覆盖以下几类职工：

1.在档困难职工。

2.新发现的困难职工。包括因非个人意愿下岗失业、家庭收入水平明显偏低、子女教育费用负担过重、家庭成员患重病或工伤病亡等原因导致生活困难的职工。

3.新就业形态劳动者。包括网约车、物流运输、快递、电商、外卖/配送等八类新业态企业劳动者。

4.关停并转等困难企业中，因停发或减发工资(含只发基本生活费)而导致生活相对困难的职工；以及工伤或职业病致残的职工和因公牺牲职工的家属。

5.长期在高(低)温、高空、有毒有害等环境中和苦脏累险艰苦行业岗位上工作的一线职工。

6.2024年在国家重点工程和重大项目建设中作出突出贡献的职工、春节期间坚守在生产一线和公共交通运输、电力、环卫以及直接面向群众服务保障民生的基层岗位干部职工；生产一线涌现出来的先进模范人物。

为确保摸底工作的顺利进行，全市各级工会组织将深入基层一线，认真开展困难职工调查摸底工作，各级工会干部将全面了解困难职工的家庭状况、就业情况、医疗状况及子女上学等情况。摸底工作重点关注就业困难群体、中小微企业职工、低收入职工、户外劳动者等特定群体，确保他们的困难和需求能够得到及时发现和解决。同时，对于符合工会建档条件的困难职工，将及时纳入帮扶系统，按困难程度给予相应资金帮扶。(洛报融媒·洛阳网记者 蒋颖颖 文/图 通讯员 李怀印)