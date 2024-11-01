“河洛飞花”2024国家级河洛文化生态保护实验区建设成果展示展演活动启动

10日，“河洛飞花”2024国家级河洛文化生态保护实验区建设成果展示展演活动在洛阳定鼎门遗址博物馆启动。
10日，“河洛飞花”2024国家级河洛文化生态保护实验区建设成果展示展演活动在洛阳定鼎门遗址博物馆启动。
10日，“河洛飞花”2024国家级河洛文化生态保护实验区建设成果展示展演活动在洛阳定鼎门遗址博物馆启动。
国家级文化生态保护区，是以保护非物质文化遗产为核心，对历史文化积淀丰厚、存续状态良好，具有重要价值和鲜明特色的文化形态进行整体性保护而设立的特定区域。
洛阳文脉源远流长，非遗项目丰富多彩，现有国家级非物质文化遗产9项、省级非物质文化遗产89项、市级非物质文化遗产240项、县级非物质文化遗产1500余项，诸多非遗项目成为传播河洛文化的“金质名片”。
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