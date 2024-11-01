交管部门对新伊大街沿线各路口进行微改造 缓解交通压力

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：早高峰期间，新伊大街机动车占用非机动车道现象严重，存在安全隐患。
近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：早高峰期间，新伊大街机动车占用非机动车道现象严重，存在安全隐患。
近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：早高峰期间，新伊大街机动车占用非机动车道现象严重，存在安全隐患。
市公安局回复：针对您反映的问题，辖区大队已将新伊大街沿线各路口进了微改造，将左拐变成了左拐加直行，增设了机动车待转区、左拐待转区，增加了直行车道，有效缓解直行压力。同时加大对该路段的管控力度，依法治理交通违法车辆，以及对机动车走非机动车道进行处罚和劝导。
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