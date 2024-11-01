车主请注意：机动车“首违警告”免处罚需具备两个条件

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：机动车违停如今是否还有首次免处罚的政策？

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：机动车违停如今是否还有首次免处罚的政策？

市公安局回复：针对您反映的问题，对于不按规定停车的违法行为“首违警告”免于处罚需要具备以下两项条件：

一是机动车六个月内无违法；机动车六个月内无现场、非现场违法，之前的非现场违法必须已处理交款且满六个月；

二是机动车所有人六个月内无违法；机动车所有人六个月内无现场、非现场违法，驾驶证状态正常。

不按规定停车的违法行为信息上传系统后，由系统自动进行数据比对，比对结果符合“首次违法警告清单”条件的，免于处罚。

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