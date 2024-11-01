央媒观洛｜吴占军：让山区村落焕发活力

位于河南省洛阳市嵩县木植街乡的石滚坪村与许多大山里的村庄一样，依旧有党支部堡垒带动作用不强、产业发展无特色、公共服务短缺的问题，对标现代化农村的要求，这个山村急需“输血”“造血”，才能“活”起来。

位于河南省洛阳市嵩县木植街乡的石滚坪村与许多大山里的村庄一样，依旧有党支部堡垒带动作用不强、产业发展无特色、公共服务短缺的问题，对标现代化农村的要求，这个山村急需“输血”“造血”，才能“活”起来。

2022年11月，来自洛阳市生态环境局综合服务中心的吴占军带着这一使命来到了石滚坪村，担任驻村第一书记。吴占军深知，驻村帮扶，扶的是产业、聚的是人心。当务之急是做好三件事：全面摸排村情民情、了解产业发展现状、听取百姓急难愁盼，这样才能有针对性地谋划村庄未来发展，让石滚坪村“活”起来。

凝心聚力，支部堡垒作用凸显

“全村下辖6个村民组，共208户725人，正式党员54名，建档立卡脱贫户68户231人。”谈及村子情况，吴占军俨然成了一名“老支书”。如何带领这样一个村走出困境，他有着自己的思路。

“农村基层党组织建强了，把村民党员作用发挥出来了，事情就成功一半了。”吴占军按照思路抓落实，督促村“两委”严格落实“三会一课”和“四议两公开”制度，在党员大会上尤其注重引导村民党员积极建言献策，激发大家参与村级管理的激情与热情，为村里发展贡献智慧和力量。每年“七一”建党日，他带领驻村工作队看望、慰问老党员和困难党员，送上温暖和祝福。

他还带领驻村队员充分发挥“领头羊”作用，通过集体学习、研讨交流、组织培训等形式，带动村干部长才干、增本领。经过一年多的帮带，石滚坪村大踏步向前。2023年，该村党支部被洛阳市委组织部评为“四星党支部”。

精准施策，推动产业提质增效

吴占军走访中发现，全村725口人，人均耕地面积只有0.47亩，而林地面积达49.9亩，村民收入的来源主要靠种植山茱萸、连翘等中药材，且规模小、技术含量低、种植也较为分散。对此，他瞄准人均林地面积大的优势，迅速研究落实提高种植科技含量，扩大山茱萸、连翘连片种植面积，增加林下种植及其延伸产业链具体方案。

他带领支部“一班人”走出去“取经”。到种植规模较大、效益较好的南阳市西峡县等地考察学习交流，让支部“一班人”看到了增收致富的希望。

吴占军邀请中国林业科学研究院经济林研究所副主任王志勇，进村开展“经济林栽培管理技术培训”。手把手向村民传授中药材种植操作技能和管理技术。

为提升产业效益，解决初加工难题，他积极申报“嵩县杨山沟域经济带中草药产业园建设项目”，2023年10月，该项目在本村落地。

吴占军还自费为石滚坪村中药材、山货产品进行商标设计、注册，创建“六郎山”品牌，打造“一村一品”……

一系列组合拳，如行云流水。如今，红彤彤的山茱萸漫山遍野，村民的“钱袋子”也越来越鼓。截至2024年底，全村中药材种植面积由2022年的8000亩增加到1.05万亩，村民人均收入由2022年1.2万元增加到1.4万元。

倾心为民，逐步打造和美乡村

俗话说：“要想富，先修路。”但在该村出行必经之地的3.5公里路面，因各种原因，开工8年仍未竣工，严重影响村民的正常出行。

“路不通，堵的不只是人心，更是整个村子的未来。”意识到这一点，吴占军立即行动起来，带领驻村工作队扎根现场，搜集这条道路的项目基本信息、建设现状及存在的历史问题，并及时向局领导报告，以寻求帮助。

几经努力，2024年国庆节前夕，历时8年的问题得到圆满解决，该路段全线通车。“路通了，我们的心里也敞亮了，种植的农产品能卖出去，我们的干劲也更足了。”村民赵金明兴奋地说。

创建和美乡村，“和”字首当其冲。村民郭希智一次意外交通事故需要巨大医疗费，经济负担较重，吴占军带头并发动村民对其捐款1.94万元，协助为其办理低保，纳入帮扶对象。帮左邻，顾右舍，吴占军的事迹不胜枚举。

“我们要把群众每一件小事都当成大事放在心上。”谈及驻村帮扶，吴占军由衷地说道。再次见到吴占军，他正在指导村民收获山茱萸，举手投足间已完全是个地地道道的村里人。

脚下有泥，心中有情。从陌生到熟悉到热爱，吴占军扎根石滚坪村兴党建、强产业、为民生，撬动各方资源，为村注入“成长因子”，让石滚坪村搭上乡村振兴的快车，走向和美，展翅高飞。

(张君 农民日报·中国农网记者 陈显萍)①