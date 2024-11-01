洛阳制造业数字化转型专题培训班开班

昨日，我市制造业数字化转型专题培训班在位于栾川县的伏牛山乡村振兴人才教育中心正式开班。

昨日，我市制造业数字化转型专题培训班在位于栾川县的伏牛山乡村振兴人才教育中心正式开班。

本次培训为期三天，由市委组织部、市工信局、市科技局联合主办，面向全市各县区分管相关工作负责同志、各级工信和科技部门负责同志，以及有数字化转型需求的制造业企业负责人，设置政策宣讲、专家授课、案例分析、实地参观和研讨交流5个单元，围绕制造业数字化转型开展全链条、全方位培训。

本次培训集结了来自中国工业互联网研究院、华为、联通、众智软件、省智慧制造系统大数据技术及应用工程研究中心等单位和企业的专家。首日培训聚焦深化实体经济和数字经济融合、洛阳现代化产业体系建设方向、加快制造业数字化转型等主题，进行了深入浅出的讲解，并对全市数字化转型政策进行集中宣讲。后续培训还将组织学员实地探访洛钼集团数字化改造示范一线，同时邀请专家围绕企业“智改数转”相关政策、案例、解决方案等，进行现场授课和服务商项目专项推介对接，加速推动全市规模以上工业企业数字化、智能化全覆盖。

近年，我市以数字技术与实体经济深度融合为主线，抢抓“四新一装备”风口产业，加快数字核心产业、重大项目、重点企业建设培育，通过深入推进“一转带三化”，迄今已累计实现110多家规模以上企业完成智能化诊断，培育省级以上智能工厂(车间)106家，全市“上云”企业突破1.8万家。(洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 栗擎 赵明明)

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“一转带三化”

“一转带三化”，即通过数字化转型带动企业高端化、智能化、绿色化发展。 (陈曦 整理)