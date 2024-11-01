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高质高效推进项目建设 全力以赴稳增长促发展
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.12.10 08:41

　　8日，市委常委、常务副市长潘开名到洛宁县和宜阳县，调研重点项目建设、产业发展等工作。

　　故县水库灌区工程是纳入国家“十四五”水安全保障规划的骨干水网工程，以农业灌溉和城乡供水为主要功能，设计灌溉面积超64万亩。潘开名先后深入洛宁县灌区取水工程、宜阳县高村镇东亚水库和韩城镇高标准农田建设区，详细了解灌区工程总体布置、施工工艺和高标准农田建设运营模式等情况。他指出，高质量建设故县水库灌区，对于优化水资源空间布局、提升粮食安全和城乡供水保障能力具有重要意义。要抢抓政策机遇，加大推进力度，把灌区建设运维与高标准农田建设统筹起来，进一步优化工程设计和施工组织，加强取水调度管理，创新运营模式，着力实现灌区可持续发展。

　　洛宁抽水蓄能电站是国家水电发展重点项目，目前已基本完成上、下水库建设，预计明年实现两台机组并网发电。潘开名详细了解电站规划设计、装机容量、后期运行效益情况，指出要认真落实市委、市政府“转作风、大攻坚”行动部署要求，做好服务保障，严把工程质量，抓牢安全生产，确保工程早日建成发挥效益，加快推动能源绿色低碳转型，助力地方经济社会发展。

　　洛宁蓝斯利科技公司专注于中草药相关产品研发生产，潘开名察看产品展示，指出要坚持创新引领，运用现代科技做好中药材产品研发，不断做大药食同源和生物医药产业。潘开名还走进东宋镇锦绣渡洋乡村振兴示范区，了解苹果矮化密植栽培技术，鼓励当地坚持富民导向，大力推广农业新技术、新模式，着力提高特色农业质量效益，以产业连片发展促进乡村全面振兴。

　　副市长李刚等参加调研。(洛报融媒·洛阳网首席记者 白云飞)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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