孟津一企业将豆芽创意打造成休闲零食 日产60万包

从一粒粒豆子变成一根根晶莹剔透的豆芽，再摆上餐桌，是豆芽最传统的销路。如今，在孟津区会盟镇，豆芽被加工成各种新奇口味装进便携包，成了开袋即食的休闲零食，走向更大市场。

从一粒粒豆子变成一根根晶莹剔透的豆芽，再摆上餐桌，是豆芽最传统的销路。如今，在孟津区会盟镇，豆芽被加工成各种新奇口味装进便携包，成了开袋即食的休闲零食，走向更大市场。

昨日，在会盟镇洛阳豆芝芽农业科技有限公司车间生产线上，豆芽被自动化设备清洗入筐，即将发往我市各大商超及农贸市场。

“我们公司成立于2010年，目前已形成种植、采购、培育、清洗、分装、运输的全产业发展模式。”该企业负责人刘玉伟介绍，企业推动农业生产工业化，建成自动化设备生产车间，完善产业链条，生产黄豆芽、绿豆芽、小金黄、绿豆尖等多类产品，日产能180吨，已通过国家绿色食品认证，先后获评“河南省农业产业化重点龙头企业”“国家高新技术企业”等。

豆芽产能提上来了，如何进一步扩大市场？

“生豆芽保鲜期短、配送距离有限，是我们扩大市场的短板。”刘玉伟说，近年来，各类速食产品不断更新迭代，快速占领休闲零食市场，广受青年群体喜爱，为企业扩大市场指明了方向。

于是，该企业聚焦青年群体消费需求，瞄准休闲零食市场，投建“芽状元”芽苗菜深加工项目，将豆芽加工成便携的小包装零食，研发出泡椒、麻辣、香辣等多种口味。目前，“芽状元”芽苗菜深加工项目已建成自动化生产线7条，日产开袋即食的豆芽包等休闲零食60万包，保质期为8至10个月。