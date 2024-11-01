昨日下午，市长徐衣显主持召开专题会议研究基础教育保障、万里茶道联合申遗等工作。

徐衣显主持召开专题会议研究基础教育保障、万里茶道联合申遗等工作

优先保障强基固本推动基础教育优质均衡

融入申遗守正创新讲好万里茶道洛阳故事

昨日下午，市长徐衣显主持召开专题会议研究基础教育保障、万里茶道联合申遗等工作。

会议听取了我市基础教育优质均衡、资源保障等工作汇报。徐衣显指出，近年来，我市深入贯彻落实习近平总书记关于教育的重要论述，统筹推进教育资源优化布局，持续深化基础教育综合改革，推动教育高质量发展取得新成效。各级各部门要坚持以人民为中心，树牢教育优先理念，深刻把握教育的政治属性、人民属性、战略属性，持续加大教育投入、转变教育理念、改革体制机制，切实办好人民满意的教育。要回应群众期待，以城乡一体、优质均衡为方向，把中小学增建、扩建、提升改造结合起来，系统优化教育投入、资源配置、师资力量，有序推进学位供给从“增量”到“提质”转变，满足群众从“有学上”到“上好学”的期盼。要聚焦短板弱项，推进育人方式、办学模式、管理体制、保障机制等改革，推动学前教育普及普惠、义务教育优质均衡、高中教育多样特色，加快形成与洛阳城市定位相匹配的高质量教育体系。要加强资金保障，优化教育支出结构，强化项目实施管理，确保教育经费“两个只增不减”，为教育高质量发展提供良好保障。

会议听取了我市万里茶道联合申遗工作进展汇报。徐衣显指出，洛阳是万里茶道的重要节点，山陕会馆为万里茶道的代表性遗产。要提高站位、深度融入，认真贯彻落实习近平总书记关于万里茶道的重要指示，深刻认识万里茶道联合申遗在高质量共建“一带一路”和中蒙俄经济走廊中的重要意义，服务申遗、融入申遗，更好展示洛阳在万里茶道中的节点作用、特色价值。要创新展示、活化利用，将山陕会馆遗产点保护纳入城市总体规划，全方位融入历史文化名城保护，高标准规划遗产保护提升，多元化创新展示利用模式，创新文旅产品开发，丰富沉浸业态场景，讲好万里茶道“洛阳故事”，赋能新文旅发展“出圈出彩”。

会议还研究了审计工作。徐衣显强调，要全面落实中央、省委和市委部署要求，聚焦国之大者和重大政策方针落实、重大经济事项决策和政府性投资项目绩效、财政资金管理使用和风险防范、保障改善民生和生态文明建设、权力规范运行和党风廉政建设等强化审计监督。要突出政治站位、完整准确、实事求是、立行立改，做好成果运用，加强贯通协同，以审促改、以改促治，有效解决经济社会高质量发展中的体制性障碍、机制性梗阻、制度性漏洞，确保审计监督取得实效。

潘开名、任丽君等参加。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光 郭飞飞)