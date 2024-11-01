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三复街：刻在老街巷里的座右铭

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 经典洛阳 > 河洛广记  来源: 洛阳网 2024.12.10 08:17

　　冬日午后，老城十字街嘈杂热闹，红男绿女游逛在各色小吃摊前。

　　拐进南大街东边的三复街，热闹仿佛被撇在了身后。老树，老宅，老电线杆，以及蹒跚经过的老人，使洒在这条小巷里的阳光都有了一些岁月斑驳的味道。

　　得名于“三复白圭”

　　三复街之所以叫三复街，与“三复白圭”这个典故有关。

　　《论语·先进》记载：“南容三复白圭，孔子以其兄之子妻之。”“南容”指的是孔子的弟子南宫适(kuò，同括)。此人字子容，俗称南容，乃“孔门七十二贤”之一。

　　据说，南容勤奋好学，再三诵读《诗经·大雅·抑》中的几句诗：“白圭之玷，尚可磨也；斯言之玷，不可为也。”

　　圭既是商周时期流行的玉器，也是贵族在朝聘、祭祀、丧葬等重要场合所用的高级礼器。

　　南容再三揣摩的这几句诗，意思是说，白玉做的圭倘若有瑕疵，多打磨几遍就能变得完美，然而人的言语一旦出错，那就无可挽回了。说出去的话犹如泼出去的水，不当言论一传十十传百，会在别人心中留下不良印象，因之造成的影响是不可逆的，或致众口铄金，祸及自身。

　　故而南容读诗至此，“三反复之”，告诫自己要谨言慎行。

　　孔子觉得这个徒弟踏踏实实，是个值得依靠的有德君子，便牵线搭桥，把自己的侄女嫁给了南容。

　　孔子师徒生逢春秋乱世，人命如草芥，朝不保夕，很多聪明人因为说错了话而掉脑袋。南容既然能“三复白圭”，说明他这个人性格稳重，有生存智慧。孔子觉得这样的人“邦有道不废，邦无道免于刑戮”，在和平时代能成国之栋梁，在乱世能独善其身，免遭杀身之祸，侄女跟着他能过安生日子。

　　得益于河南府文庙

　　关于三复街街名，还有一种说法：三复街古称三府街，因河南府、同知府、通(判)府这三个府衙都设在此街，故有此名。

　　洛阳学者孙新建认为，这是一种望文生义的讹传。他曾撰文纠正：其一，清代河南府衙设在明福王府旧址(今洛阳老城青年宫一带)，不在三复街；其二，“同知”不是衙门府署，而是明清官名，相当于知府的副手，“同知府”是其敬称；其三，三复街不过两三百米长，实在看不出三座衙门安置在此地的可能性。

　　实际上，知府、同知府、通府皆是明清时期的官职名称。通府就是通判，位居知府、同知府之下，主管粮运、水利、征税、狱讼审理等事务，是府衙内的“三把手”，别称“三府”。如晚清小说《二十年目睹之怪现状》有云：“这通判是个三府，所以他一个六品官，和四品的知府是平行的，拜会时只拿个晚生帖子。”

　　可见，“三府衙门”指的是通判衙门。

　　据文献记载，洛阳三府衙门旧址在今老集附近。不过，三复街古称三府街并非没有来由。相传，三复街旧时有三王府，这三位王爷都是明伊王的后代。

　　三府街后来改称三复街，应与其临近河南府文庙有关。走到此街东头，向北一拐，便见文庙。

　　文庙是供奉、祭奠“文圣人”孔子的建筑场所，全国各地皆有。因唐玄宗曾追封孔子为文宣王，故而文庙又称文宣王庙。

　　洛阳老城乃金元老城旧地。据《洛阳县志》记载，河南府文庙始建于金元时期，经后世多次重修，不仅是河南最大、最壮观的文庙，也是河南府府学所在地。

　　明清时期的河南府文庙坐北朝南，六进院落布局规整，内有大成殿、文昌祠、弟子祠、圣贤祠、泮池等，规模宏大，甚是气派。文官武将路过文庙，皆得落轿下马，以表尊敬。

　　清光绪年间，科举制度废除，河南府学停办。民国十四年(公元1925年)，洛阳绅士李馨佛、林东郊等人在文庙创办洛阳首家私立中学——明德中学。两年后，冯玉祥将军改庙前街为文明街。三复街挨着文明街，“三复”意在提醒学子们谨言慎行。

　　新中国成立后，河南府文庙一度改作文明街小学。而今，这个全国重点文物保护单位已被重点保护起来进行修复，不远的将来，或将旧貌换新颜。

　　比邻于阮籍故居

　　三复街周边颇多文人故居，如阮籍故居、徐培斋故居等。

　　阮籍故居在三复街北边的莲市胡同内，是一座青砖灰瓦的小四合院。汉魏时期，这一带曾是都亭驿所在地。

　　阮籍乃魏晋文人社团“竹林七贤”成员之一。“竹林七贤”皆是性情中人，愤世嫉俗，洒脱不羁。阮籍亦是直脾气，欣赏谁就正眼相待，黑眼珠朝前，是谓“青睐有加”；讨厌谁就翻个白眼，斜眼相视。

　　阮籍的母亲下葬时，许多人来吊唁。嵇康傲骨铮铮，不拘礼法，和阮籍性情相投，阮籍见他进门，青眼相看，大老远就迎了上去。嵇康的哥哥嵇喜官位高，名气也大，但此人趋炎附势，阮籍嫌其俗气，翻了个白眼，连招呼也懒得打。

　　以眼神表明自己的态度，而不是直接说出心中看法，可见阮籍也领悟了“三复白圭”的真谛。

　　魏晋时期，社会动荡不安，京城洛阳时不时就闹政变，流血事件时有发生。有道是明枪易躲，暗箭难防，“竹林七贤”的领袖嵇康因说话直得罪了小人，被曹魏权臣司马昭公开处死在洛阳街头。

　　阮籍蔑视封建礼教，不愿说违心话巴结权贵，又怕祸从口出连累家人，索性闭起嘴巴，只用心灵的窗户——眼睛来吐露真心。

　　《晋书》里说，司马昭召阮籍当官，阮籍没像嵇康那样言辞激烈地拒绝，而是三缄其口，勉强就任；司马昭想和阮籍结亲家，阮籍躺平摆烂，连续几十天喝得烂醉如泥，搞得提亲的人根本没机会开口。

　　《孟子》云：“穷则独善其身，达则兼善天下。”既然世事已不可为，明哲保身也是一种智慧。阮籍活到了五十多岁，在他那个时代也算是善终。在《咏怀诗》中，他写道：“夜中不能寐，起坐弹鸣琴。薄帷鉴明月，清风吹我襟。”就算不能活得痛快，至少也要活得真实。

　　“初唐四杰”之一骆宾王活得也很真实，有诗云：“一诺黄金信，三复白圭心。”可他不如阮籍这般知行合一，高调起草《代李敬业传檄天下文》，讨伐武则天，年纪轻轻就死于非命。

　　历史很长，故事很多。三复街像是一个座右铭，刻在洛阳的文脉里，述说着一个简单的道理，谁读懂谁获益。（洛报融媒·洛阳网记者 张丽娜 文/图）
[ 责任编辑：孙阳丹 ]
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