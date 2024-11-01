涧西区吉安北街：“暖洋洋”的宝藏打卡地

冬日的洛阳，上哪儿找一处“暖洋洋”的宝藏打卡地拍照“发圈”呢？

吉安北街街景 （受访者供图）

冬日的洛阳，上哪儿找一处“暖洋洋”的宝藏打卡地拍照“发圈”呢？记者打开小红书等社交媒体平台发现，涧西区吉安北街是不少市民推荐的小众打卡地。

吉安北街地处涧西区牡丹广场片区，北起西苑路，南至联盟路，街道内涵盖店铺、趣味摊位、打卡装置等，又名吉安北街“花仙精灵”IP主题街区，自提升改造以来，受到不少年轻人的关注和喜爱。

之所以说吉安北街是一处“暖洋洋”的宝藏打卡地，是因为这里以“吉趣万象”为主题，不仅街道两侧的墙是色彩艳丽的橘色，而且融入了“洛阳城市IP——花仙精灵”的形象，明媚的暖色调搭配“萌萌哒”的卡通精灵，暖化了经过这儿的市民、游客的心。

据了解，提升改造前，吉安北街是一条传统的老旧窄巷，街道特色不突出，随意停放的车辆也让本不宽敞的小街“雪上加霜”。2022年，洛阳一家致力于文创研发、IP打造的企业接手了这条街的提升改造项目，对老街进行IP化打造，使其“脱下旧衣换新装”。

这条街的提升改造项目负责人介绍，橘色鲜艳夺目，因此橘色便成了这条街的主打色。设计方还以洛阳牡丹文化为根基，将根据牡丹花设计的花仙精灵引入其中，以“萌化”表达吸引年轻人。

“这一创意很成功！改造后开放刚10天，小红书、抖音等社交媒体平台上关于这条街的作品发布量就达到了808篇，累计阅读量达14.4万，作品观看人数达204.5万，提升改造效果深受市民、游客的喜爱。”吉安北街提升改造项目负责人说。

目前，吉安北街不仅完成了沿街店铺整合清理，还打造了吉趣商街、大型IP雕塑、打卡点位“吉站”等，并在街上布置了二十四节气文化展示板等，宣传传统文化。

除了是网红拍照打卡地，吉安北街还增设了特色美食摊位，吸引了全城吃货的味蕾。“这里有家米线店是开了几十年的老店，我们经常来打卡。”市民郭文文说，因为馋这一口美食，她经常下班后从洛龙区赶过来。

入夜后，“吉味”小吃街成了美食爱好者的聚集地，因吉安北街街区内较为狭窄，小吃摊位区域安置到了联盟路吉安北街至江西路段北侧人行道，每天18时开始经营，其趣味餐车、创意装饰等，也让该区域“潮”出了新高度。（洛报融媒·洛阳网记者 李晓楠）