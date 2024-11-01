冷空气来袭！降温、雨雪、大风一个不少

今日洛阳阴天转小雨或零星小雨，高海拔山区转雨夹雪或小雪，偏南风转偏北风2级～3级，气温1℃～6℃。

今日洛阳阴天转小雨或零星小雨，高海拔山区转雨夹雪或小雪，偏南风转偏北风2级～3级，气温1℃～6℃。 随着冬季日渐深入，最低气温不断向冰点逼近。 市气象台根据最新气象资料分析，受高空低槽东移影响，今天我市有一次小雨雪过程，周内冷空气活动频繁，气温较前期有所下降。13日至15日，我市有3级到4级西北风。 最近几天天气预报 今日：阴天转小雨或零星小雨，高海拔山区转雨夹雪或小雪，偏南风转偏北风2级～3级，气温1℃～6℃。 明日：阴天转多云，偏东风2级～3级，气温1℃～8℃。 12日(周四)：多云到晴天，西北风3级～4级，气温-1℃～8℃。 13日(周五)：晴天间多云，西北风4级左右，阵风6级～7级，气温0℃～7℃。 14日(周六)：晴天间多云，西北风3级～4级，气温-1℃～8℃。 15日(周日)：晴天间多云，西北风3级～4级，气温-1℃～9℃。 16日(周一)：晴天间多云，气温0℃～10℃。（洛报融媒·洛阳网记者 周欣然 通讯员 郭铭博）