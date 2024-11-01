洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 洛阳社区
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳启动重污染天气橙色预警响应
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.12.09 16:48

　　9日，记者从洛阳市生态环境保护委员会办公室获悉，从12月9日15时起，全市启动重污染天气橙色(Ⅱ级)预警响应，解除时间另行通知。

　　受全省整体扩散条件转差影响，12月10日至12日，洛阳将出现连续中度、部分时段重度污染天气过程。为削减污染峰值、缩短污染时长、降低污染程度，保障公众身体健康，启动此次预警响应。

　　预警期间，全市的工业源、扬尘源和移动源应按照洛阳市2024年应急减排清单要求落实应急减排措施，确保在本次预警响应期间，二氧化硫、氮氧化物、颗粒物和VOCs等主要污染物减排比例分别不低于全社会排放总量的20%。城市管理部门应增加清扫、洒水、喷雾等作业频次。交通运输部门应采取有效措施防治公路扬尘污染。

　　预警期间，要严格落实城市区柴油货车禁限行规定。丝路大道(含)以东、二广高速(不含)以西、新310国道(不含)以南、208国道(原洛栾快速路)与S238省道交叉口(不含)以北区域，伊滨路(不含)以东、掘丁路(不含)以西、开元大道(不含)以南、南山大道(不含)以北区域，禁止重型柴油货车通行。

　　原则上，除城市运行保障车辆和执行任务特种车辆，城市和县城建成区内禁止重型和中型柴油货车、低速载货汽车和拖拉机通行。涉及民生保供的运输车辆不采取橙色预警响应禁限行措施。（洛报融媒·洛阳网记者 魏巍 通讯员 赵亚红）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    左右手血压差值大是咋回事？
    左右手血压差值大是咋回事？
    左右手血压差值大是咋回事？
        左右手量出的血压值不一样是正常现象，但一般差值在5-10mmHg之间。
  • ·老打饱嗝是怎么回事？
  • ·男子开会时失去意识，元凶竟是他的衣服……
  • ·喜讯！北京中医药大学东直门医院洛阳医院在2024年洛阳市腔镜与护理知识技能竞赛中荣获佳绩
    		•
    朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
    朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
    朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
        周末，初冬的阳光洒满大地，片片落叶倏忽飘落，村间小路略显萧瑟，涧西区一处偏僻的小院却是一派生机勃勃的...
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
  • ·旅居小地方 沉浸慢生活
    		•  
    新闻排行
  • 徐衣显拜会国铁集团总经理宋修德...
  • 洛阳：赓续历史文脉 绽放时代光彩
  • 冷空气上演“接力赛” 洛阳天气先...
  • 占全省80%！洛阳4个项目入选“共...
  • 洛阳理工学院：一站式学生社区 多...
  • 洛龙区丰李街道贠庄社区金氏祠堂...
  • 蛇年饰品上架 洛阳文创产品走俏
  • 涧西区青岛路一社区：邻里一家亲 ...
  • 伊滨区诸葛镇苏沟社区：一粒小米...
  • 河南“村BA”迎来终极对决 9支队...
    		•
    百姓呼声
    火车站南广场与北广场是否会地下互通？
    目前还有违停15分钟柔性执法的政策吗？
    精彩图片
    新安县磁涧镇：丹...
    郭蓉怡：青春接力 ...
    中科信息产业园（...
    于延明：豆香四溢 ...
    精彩热帖

    河洛大鼓曲艺周

    甜蜜“柿”业

    又见北红

    窗外的冬日
    /桂花飘香的季节
    /迷恋嵩山
    /游上清宫有感
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605