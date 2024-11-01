才子久病成良医（诗豪刘禹锡）

《辞海》介绍刘禹锡，说他是唐代文学家、哲学家，又通医学，著有《传信方》。厉害啊！原来，刘禹锡大约17岁便开始学医，后来能给自己及家人治病；家中婴儿病了，从来不用抱出去找大夫！

《辞海》介绍刘禹锡，说他是唐代文学家、哲学家，又通医学，著有《传信方》。厉害啊！原来，刘禹锡大约17岁便开始学医，后来能给自己及家人治病；家中婴儿病了，从来不用抱出去找大夫！

儿时多病少年学医

少年刘禹锡有啥不如人的地方吗？

自从祖上迁居洛阳，刘家就世代为官，母亲系出名门，自己又是独子，童年便跟随名僧学诗……要家世有家世，要本事有本事，可他看见身边与自己年纪相仿的男孩子们，就羡慕人家“武健可爱”，“羞己之不如”。

怎么会这样？刘禹锡47岁时在《答道州薛侍郎论方书书》里解释了原因。他说自己儿时多病，常被保姆抱着去医巫家看病，每每“针烙灌饵”，哭泣不止，而那医巫其实并不懂方药医理。

少年刘禹锡希望自己也能“武健可爱”，求人不如求己，大约17岁时，他找到世代从医医术高明的人，借人家的医书，开始钻研医术。他研读《小品方》《药对》《本草》《素问》，学了各种医学知识，诊脉、辨识药物不在话下。

自学中医近30年，刘禹锡的医术足以给自己治病；有时候给家里人治病，家人的病也很快就好了；家里有婴儿生病，也从来不需要外出就医。

刘禹锡发现，很多人平时不读医书，一生病就大把花钱治病，倘若遇到庸医，治不好病反而危及性命，便抱怨自己不幸。他认为这并不是真正的不幸，而是因为不懂医理。更有甚者，仗着年轻力壮，嘲笑别人谈医论道，自夸能吃能喝，用不着药，等哪天真生了病，又去求神拜佛。结合自己的亲身经历，刘禹锡得出结论：普通人也应该学习医学知识。

搜集药方编纂医书

疾病磨炼了刘禹锡的心理承受能力，少年时他便知道，克服挫折的方法，就是勇敢面对，积极斗争！

而正因为从小就经受了别人所没有遇到的考验，当遭遇贬谪身处逆境时，他才能够顺利度过艰难的光阴。被贬朗州司马期间，刘禹锡没少写诗发牢骚，抒发了心中郁闷之后，依然能够保持乐观豁达的心态。

当时中原士人到了南方往往水土不服，刘禹锡曾在《伤我马词》中以病马自喻：“青菰寒菽非适口，病闻北风犹举首。”好在他懂医，能给自己看病抓药。

刘禹锡不仅能自医，而且能医人。在连州刺史任上，见当地百姓受疾病困扰，他给朋友们写信求方。公元817年前后，好友柳宗元在信中分享了《治霍乱盐汤方》《治疔疮方》《治脚气方》，这都是他在柳州验证有效的方子，刘禹锡拿来救了不少连州百姓。

公元818年，道州刺史薛景晦将他编纂的《古今集验方》十通寄给刘禹锡，表示其志在济世救人。刘禹锡受到激励，加上自己验证过的50余个药方，编成医书《传信方》。

传信，即把真实可信的情况传于后人。刘禹锡为医书取名“传信”，意思就是所录之方均经过检验，确认有效。《传信方》虽已散失，但不少医书收有其中药方，比如公元982年日本医学家丹波康赖编撰的《医心方》，其中多个药方出自《传信方》，药方后附有刘禹锡当年记录的真实病例。

看病吃药谨遵医嘱

吃药也是学问！

刘禹锡作有杂文《鉴药》，分享他早年从吃药治病中得到的教训。

彼时，他不知得了什么病，食不甘味，血气不畅，身热如焚。热心人带他去看名医。经过一番望闻问切，医生找到病因，对症下药，并嘱咐他：“这药有毒，病好了就一定不能再吃，吃过量就会伤和，所以用的剂量要小一些。”

他拿了药回去服食，过了两天就觉得腿部轻松，麻木得到缓解；过了十天奇痒就消失，不用抓搔了；过了一个月，耳清目明，健步如飞，吃嘛嘛香。

这下又来了个“热心人”，对他说：“这药可真神，何不多服一些？使疗效更好！”这“热心人”还分享了一种“常理”：“顾医之态，多啬术以自贵，遗患以要财。”医生嘛，大多会在医术上留一手，借以抬高自己；把病根留下，以便多要钱财。

刘禹锡后来发现自己真是个糊涂人，拘泥于原有的药方而贪图已得的疗效，怀疑医生的至诚而轻信别人胡说，最后竟照那个人的话去做了。等把药再吃五天以后，毒性发作，他全身胀痛，好像疟疾发作一样。多亏那位医生又开了药，终使他转危为安，恢复如初。

不惜自曝糊涂事，刘禹锡只为告诉世人：看病吃药，应谨遵医嘱，不要轻信别人说的啥啥啥……（洛报融媒·洛阳网记者 杨文静）