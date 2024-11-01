河鱼腹疾（河洛学堂）

清代袁枚在《随园诗话补遗》中称：“余年逾八十，偶病河鱼之疾，医者连用大黄，人人摇手，余斗胆服之，公然无恙。”

清代袁枚在《随园诗话补遗》中称：“余年逾八十，偶病河鱼之疾，医者连用大黄，人人摇手，余斗胆服之，公然无恙。”

成语河鱼腹疾，指腹泻，鱼烂先从腹内开始，故有腹疾者以河鱼为喻，出自《左传·宣公十二年》，亦作河鱼之疾。

公元前597年冬天，楚国攻打萧国。萧人囚禁了熊相宜僚和公子丙。楚王说：“别杀他们，我退兵！”可仗着宋国已派救兵，萧人竟把二人杀了。楚王大怒，围攻萧国。

楚军来自南方，不耐寒，士气都快被“冻僵”了。楚王巡视三军，抚慰并勉励大家。士兵们心里都热乎乎的，如同披上了丝绵，顿时斗志昂扬，将萧城紧紧包围。萧国危在旦夕。

这天，萧国大夫还(音同玄)无社找到楚国大夫司马卯，拜托他把楚国大夫申叔展叫出来。申叔展有心救老朋友，但当着司马卯的面不便直言，就一边聊天一边给还无社发暗号。

申叔展问：“有麦曲吗？”还无社说没。申叔展又问：“有山鞠穷吗？”还无社也说没。麦曲即酒曲，山鞠穷即川穹，司马卯就算在一边听着，只怕也是云里雾里的。因为这两种东西都能用来御湿，所以申叔展借其暗示还无社藏匿到泥水中，可还无社也没听懂。

申叔展继续打哑谜：“河鱼腹疾，奈何？”这当然不是问河里的鱼肚子疼怎么办，还无社忽然明白了，立马回应：“注意看枯井，就能救它。”

申叔展赶紧低声嘱咐好友：“若为茅绖(音同叠)，哭井则己。”意思是说，你用茅草编一条丧服上用的带子，搭在井口做记号，如果听见有人在井上哭，就是我申叔展去救你了！

次日，楚军大举攻城，萧人四散溃逃，申叔展趁乱寻找枯井，终于在一口枯井边看到有根茅绖，于是放声大哭。还无社听见哭声，知道救星来啦！

乱世之中，他们的友情令人感动；朋友之间的这份默契，何尝不让人羡慕！有没有想起伯仁因谁而死的故事？东晋王导和周伯仁之间要是有这样的默契，周伯仁也许就不会冤死了吧！（洛报融媒·洛阳网记者 杨文静）