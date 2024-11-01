洛龙区丰李街道贠庄社区金氏祠堂：石供桌、石碑，承载家族往事

明朝建文四年(公元1402年)，靖难之役结束，燕王朱棣推翻建文帝登上皇位，史称永乐大帝。两年后，驻扎洛阳的明军中，一名姓金的高级将领主动辞去官职，带着家人来到洛阳城外一个小村子，过上了躬耕田园的隐居生活。

明朝建文四年(公元1402年)，靖难之役结束，燕王朱棣推翻建文帝登上皇位，史称永乐大帝。两年后，驻扎洛阳的明军中，一名姓金的高级将领主动辞去官职，带着家人来到洛阳城外一个小村子，过上了躬耕田园的隐居生活。

这个小村子就是现在的洛龙区丰李街道贠(yùn)庄社区，如今，这里有约六成的居民姓金，还有一座规模不小的金氏祠堂。第四次全国文物普查期间，洛龙区文物普查队确认祠堂内的石供桌、石碑为清代文物。

金氏族人主动上报文物线索，老物件被确认为清代文物

贠庄社区金氏祠堂由门楼、碑亭、围墙等组成，占地约1000平方米，整体为现代仿古建筑，内存石碑、石供桌等老物件。

71岁的贠庄社区金氏族人金柏林告诉记者，金氏祠堂原本位于贠庄社区中心位置，为清代建筑，曾陆续作为村小学、卫生所、村委会使用，后遭拆迁。2014年，当地金氏族人集资重修了一座金氏祠堂，并向族人征集老祠堂遗物，这些石碑、石供桌等老物件被迁入新祠堂。

去年12月，全国第四次文物普查工作正式拉开序幕，贠庄社区金氏族人将祠堂里的部分老物件作为文物线索上报。随后，洛龙区文物普查人员到此开展实地调查，确认这里的五方石碑和一张石供桌为清代文物。

记者在现场看到，位于祠堂内的石供桌上刻有花鸟鱼龙等纹饰，供桌底部的刻字显示，其为金氏家族乾隆年间重修祠堂时捐款所造。祠堂的院子里还放置着不少石碑，其中一些立于清朝康熙、乾隆等时期。

石碑上的刻字，让家族传说变为信史

在金氏祠堂的院子里，有一方石碑上刻有“前朝怀远大将军金珙之墓”等大字。金柏林说，这方石碑是2013年在社区一施工工地出土的，对其家族意义重大。

石碑

原来，在清代编纂的贠庄社区金氏族谱上，家族第十世有一个叫金珙的人，其名字一旁注有“赠怀远大将军”字样。金氏家族中流传的故事称，金珙自幼好学，长大后长期经商，见识颇广。崇祯年间，有外国使臣向皇帝进贡一稀罕物件，满朝文武均不知其为何物，于是贴出皇榜，召集民间高手解密。当时，金珙应召前往解密，最终顺利破解难题。崇祯帝大悦，下令封赏，在查阅史料时发现此人祖辈在明初被封为怀远大将军，于是让其承袭该职务。不幸的是，金珙在赴任途中病逝。

“老族谱上记载，我们的始祖名为金紫玉，生卒年、职业均不详。长期以来，我们只能结合家族故事和族谱记载推测，金紫玉可能被封过大将军。直到这方石碑出土，让家族故事、族谱记载与石碑刻字相互对应，这才让家族传说变成了信史。”金柏林说。