蛇年饰品上架 洛阳文创产品走俏

随着2025年农历蛇年脚步的临近，我市消费市场上蛇年元素商品纷纷上架，备受市民青睐。

市场上热销的蛇年玩偶及三彩文创产品

随着2025年农历蛇年脚步的临近，我市消费市场上蛇年元素商品纷纷上架，备受市民青睐。传统的生肖限定金饰、洛阳特色的蛇年文创产品、呆萌可爱的蛇玩偶……商家在IP设计上巧蹭热度，掘金“生肖经济”。

蛇年限定金饰 11月初已上架

“老母亲快到本命年了，我准备给她选购一条项链作为礼物，这几款蛇年饰品都很好看。”日前，在洛龙区泉舜购物中心某金饰品牌专柜，市民张女士一边挑选饰品，一边笑着说道。

随着农历蛇年脚步渐近，记者走访市场发现，不少金饰品牌已经上新多款蛇年限定产品，包括戒指、项链、小项坠等，均以“蛇”为设计元素，配上福字、小葫芦、小苹果等不同造型，寓意美好。

与张女士一样，不少人开始采买蛇年限定金饰，近期饰品店的人气涨了不少。

记者走访我市多家金饰门店发现，蛇年限定金饰大多于11月初陆续上架，上架产品包括戒指、项链、金条、转运珠等。其中，各门店推出的Q版蛇生肖转运珠备受年轻消费者青睐，单件产品价格多在1000元至2000元。

“Q版蛇生肖转运珠可以根据自己的喜好进行设计，卡通的‘皇冠蛇’‘卷卷蛇’‘福运蛇’等产品，销量不错，转运珠上个月卖了10多个。”另一家金饰店的工作人员透露。

该门店工作人员介绍，今年生肖限定的金饰上新早，往年要等到元旦前后。即便今年黄金价格持续上涨，也没有影响大家购买金饰的热情，好多顾客预订了喜欢的款式，等有优惠或活动的时候再过来提货。