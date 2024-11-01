涧西区青岛路一社区：邻里一家亲 美食大比拼

为传承和弘扬中华优秀传统文化，促进邻里和谐，近日，涧西区青岛路一社区举办了一场特殊的趣味活动。

为传承和弘扬中华优秀传统文化，促进邻里和谐，近日，涧西区青岛路一社区举办了一场特殊的趣味活动。在活动中，居民中的南方人、北方人各组一队，以南北方大雪节气民俗餐食进行比拼。“大雪节气，我们南方人吃汤圆。”“我们北方人吃饺子！”……一出场，南北双方居民代表队就气势十足，这边包汤圆，那边包饺子，大家各显身手，干得热火朝天。当热气腾腾的美食出锅时，辖区独居老人、困难群众和参与活动的志愿者齐聚一堂共享美食。(洛报融媒·洛阳网记者 王若馨 通讯员 王奕 摄)