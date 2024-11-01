瀍河区：中医文化进社区 健康服务“零距离”

日前，瀍河区开展“中医文化进社区”活动，邀请中医专家走进塔湾街道恒西社区养老服务中心，为辖区居民讲解中医养生知识，帮助他们正确认识并合理使用艾灸等中医理疗方法。 日前，瀍河区开展“中医文化进社区”活动，邀请中医专家走进塔湾街道恒西社区养老服务中心，为辖区居民讲解中医养生知识，帮助他们正确认识并合理使用艾灸等中医理疗方法。活动现场设置体验环节，中医专家结合肩周炎、腿痛等常见疾病，对居民进行简单理疗，并赠送养生艾灸包，引导居民健康养生。（洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 邓佳英 摄）