河南“村BA”迎来终极对决 9支队伍新安“争霸”

记者从市体育局获悉，为期近7个月的河南“村BA”即将迎来终极对决：12月12日至15日，河南省第十五届万村千乡农民篮球赛争霸赛将在新安县举办。届时，来自全省的9支代表队将齐聚一堂，向年度总冠军发起冲击。

偃师男篮(红色队服)在以往比赛中(资料图片)

记者从市体育局获悉，为期近7个月的河南“村BA”即将迎来终极对决：12月12日至15日，河南省第十五届万村千乡农民篮球赛争霸赛将在新安县举办。届时，来自全省的9支代表队将齐聚一堂，向年度总冠军发起冲击。

河南省万村千乡农民篮球赛此前已成功举办十四届，旨在依托我省乡村绿水青山自然生态及地域人文禀赋优势，持续发挥赛事活动在激发乡村发展活力中的重要作用，打造篮球运动乡村特色体育精品赛事，不断提升农村居民的幸福感和获得感，助力乡村振兴和体育河南建设。

今年的大赛分为乡镇赛、县(市)区赛、市级赛、南北分区总决赛及争霸赛五个阶段，赛程持续近7个月。其中，前三个阶段比赛按照“属地管理、分级负责”原则，由省辖市及县(市)区体育和农业农村部门组织实施。乡镇赛的参赛单位为行政村(社区)，选拔出乡镇代表队；县(市)区赛的参赛单位是各乡镇代表队，选拔出县(市)区代表队；市级赛的参赛单位为各县(市)区代表队，冠军将代表该城市参加全省南北分区总决赛。争霸赛由两个赛区的前四名和东道主共9支代表队参加，最终角逐今年的总冠军。

即将在新安县参赛的9支代表队分别是焦作队、开封队、濮阳队、济源队、洛阳队、驻马店队、三门峡队、许昌队和东道主新安队。其中，代表洛阳队参赛的是洛阳篮坛的常胜军——偃师男篮。在去年举行的省十四运会上，以偃师男篮为班底的洛阳队连战连胜，夺得社会组冠军，填补洛阳在该项目上的空白。今年4月，偃师男篮再接再厉，代表洛阳夺得河南省第十四届万村千乡农民篮球赛争霸赛冠军，登上全省最高领奖台。随后，他们以河南冠军的身份受邀前往贵州参加全国“村BA”，以优异的表现赢得各方赞誉。

就在不久前，以偃师男篮为班底的洛阳队再次出现在今年的南北分区赛总决赛现场。在灵宝赛区，他们取得七连胜，成为最耀眼的队伍。4场小组赛，他们以74:38轻取南阳队，70:49击败周口队，65:50战胜许昌队，59:47力克驻马店队。在交叉赛上，洛阳队以122:69大胜信阳队，58:46击退三门峡队，以全胜战绩杀进决赛。最终，在和驻马店队的二次交手中，洛阳队以61:43笑到最后，勇夺赛区冠军。

“相比去年，洛阳队在夺冠班底的基础上，对阵容进行了优化，‘板凳深度’和中锋位置均得到加强，进攻战术更加丰富。”洛阳队相关负责人李向峰说，此次主场作战，将全力以赴拼好每一场，为家乡父老奉上精彩的比赛，争取在家门口成功卫冕。（洛报融媒·洛阳网记者 孟山 通讯员 李彬）