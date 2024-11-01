伊滨区诸葛镇苏沟社区：一粒小米的“新味道”

“刘书记，今年没听劝是俺们糊涂，明年俺们也要种中谷25号！”近日一早，伊滨区诸葛镇苏沟社区党支部书记刘中相办完事回来，被种植户刘乃甫在办公室门口“拦下”。

新小米丰收

“刘书记，今年没听劝是俺们糊涂，明年俺们也要种中谷25号！”近日一早，伊滨区诸葛镇苏沟社区党支部书记刘中相办完事回来，被种植户刘乃甫在办公室门口“拦下”。

原来，今年苏沟社区鼓励农户将以往种植的普通小米品种升级为近两年精心选育的中谷25号，以“合作社+农户”的形式推广种植800亩。站在这一“十字路口”，有人主动求变，也有人原地观望。

原地观望的人里，就有65岁的刘乃甫。

刘乃甫说，最初他担心新品种不好种、不好吃，在社区的多次讲解劝说下，仍然没能踏出第一步，直到前不久社区800亩中谷25号谷田大丰收，他的邻居李润松2亩地收获超1200斤小米。他抓一把小米回家熬汤，黄、糯、香……第一口入嘴，他就后悔了：“咦，老李种的这新品种，颜色中，味儿也通美着嘞！”

李润松还给刘乃甫算了一笔账：普通小米一般亩产300斤，每斤能卖3元，中谷25号亩产超600斤，因口感更好市场价每斤5元。以同种2亩来计算，种新品种的收入是普通小米收入的3倍还多。

听到这儿，刘乃甫彻底坐不住了，从李润松家出来就急匆匆往社区居委会走去，这才有了开头的一幕。

苏沟社区地势平坦、土质疏松、土层较厚，有种小米得天独厚的条件，对许多苏沟人来说，一粒小米承载的不只有唇齿留香的味道，还有这片土地独具特色的风土人情和乡韵乡愁。

一粒小米能够带来什么？苏沟人不断探索着新的答案。

今年年初，社区和一家农业公司签订购销合同，首种新小米品种中谷25号，同时推广新的集雨补灌和旱作集成技术，帮助农户打开种植思路，提升小米品质，对农户担心的卖不掉问题，也以合同形式兜底，在社区大力营造“只要肯干，收成和收益不会辜负每一滴汗水”的氛围。

明年，苏沟社区将吸纳更多村民“入伙儿”，计划将中谷25号小米的种植面积扩至1500亩，同时将“一粒小米能延伸出什么样的产业链”这一议题摆上桌面，在小米产品精深加工上动脑筋、多行动，让“苏沟小米”的名头更加响亮。（洛报融媒·洛阳网记者 王若馨 通讯员 贾莎莎 文/图）