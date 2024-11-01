冷空气上演“接力赛” 洛阳天气先阴冷后晴冷

今日洛阳多云转阴天，偏北风2级～3级，气温0℃～9℃。 今天起，新一股冷空气来袭。10日至13日，较强冷空气将影响我国大部，气温将自北向南下降4℃～6℃，请注意防寒保暖。 市气象台据最新的气象资料分析，本周我市多受高空偏西气流及中低层偏南气流影响，云系较多。周内有多股冷空气来袭，气温较前期有所下降。 最近几天天气预报 今日：多云转阴天，偏北风2级～3级，气温0℃～9℃。 明日：阴天有零星小雨，高海拔山区有雨夹雪或小雪，偏东风2级～3级，气温0℃～5℃。 11日(周三)：阴天转多云，气温0℃～9℃。 12日(周四)：多云到晴天，西北风3级～4级，气温-1℃～9℃。 13日(周五)：晴天间多云，西北风3级～4级，气温0℃～7℃。 14日(周六)：晴天间多云，气温-2℃～8℃。 15日(周日)：晴天间多云，气温-2℃～10℃。（洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 郭铭博）