占全省80%！洛阳4个项目入选“共和国印记”见证物和工业遗产案例

日前，国家文物局、工业和信息化部公布“共和国印记”见证物和工业遗产保护利用典型案例名单，100项“共和国印记”见证物和77项工业遗产保护利用典型案例上榜。洛阳4个项目榜上有名，占全省总数的80%。

第一拖拉机制造厂工业遗产

日前，国家文物局、工业和信息化部公布“共和国印记”见证物和工业遗产保护利用典型案例名单，100项“共和国印记”见证物和77项工业遗产保护利用典型案例上榜。洛阳4个项目榜上有名，占全省总数的80%。

“共和国印记——工业之光耀中华”主题活动旨在用好红色资源，赓续红色血脉，讲好共和国工业发展的故事，传承弘扬工业文化和工业精神。其中，“共和国印记”见证物反映了共和国工业改革发展，具有重大史料价值和重要见证意义，彰显工业精神、传承工业文化的文物或实物。工业遗产保护利用典型案例代表性强、举措有力、成效显著、具有示范引领作用，主要方向为工业文化地标建设等。

1958年洛矿厂制直径2.5米双简卷扬机

洛阳2个项目入围“共和国印记”见证物，分别为中信重工机械股份有限公司的“1958年洛矿厂制直径2.5米双简卷扬机”和中国一拖集团有限公司的“东方红-54型履带式拖拉机”；2个项目入围工业遗产保护利用典型案例，分别为中国一拖集团有限公司的《“东方红”赓续红色血脉擦亮民族品牌——第一拖拉机制造厂的保护利用》和中国铝业集团有限公司的《洛阳铜加工厂：赓续红色血脉传承中铝精神》。

“1958年洛矿厂制直径2.5米双简卷扬机”是由时任洛矿一金工车间主任焦裕禄带领工友历时3个月制造，是新中国第一台新型直径2.5米双筒卷扬机。该机器在义马市观音堂煤矿服役近50年，是洛矿研制的国产矿井提升装备开山之作和有力见证。目前，这台卷扬机在企业厂史馆作为馆藏文物保存展示。