5日至7日，市长徐衣显拜会中国国家铁路集团总经理、党组副书记宋修德等，并到住建部、工信部、财政部、国家文物局、国开行等国家有关部委和金融机构对接工作，围绕呼南高铁焦洛平段建设、火车站片区改造、工业领域设备更新、先进制造业集群建设、文化遗产保护利用等工作，深入对接汇报，大力争取支持，为洛阳高质量发展集聚新动能新优势。

徐衣显拜会国铁集团总经理宋修德并到国家有关部委、金融机构等对接工作

高效对接精准施策落实一揽子增量政策

战略谋划蓄势赋能支撑现代化洛阳建设

5日至7日，市长徐衣显拜会中国国家铁路集团总经理、党组副书记宋修德等，并到住建部、工信部、财政部、国家文物局、国开行等国家有关部委和金融机构对接工作，围绕呼南高铁焦洛平段建设、火车站片区改造、工业领域设备更新、先进制造业集群建设、文化遗产保护利用等工作，深入对接汇报，大力争取支持，为洛阳高质量发展集聚新动能新优势。

呼南高铁焦洛平段前期工作加紧推进，洛阳火车站及周边街区提升改造项目列入全国5个更新改造试点之一，陇海铁路扩能提速改造正在实施。徐衣显拜会了宋修德，感谢国铁集团长期以来关心支持洛阳铁路建设运营、乡村振兴等工作，介绍了呼南高铁焦洛平段推进、洛阳火车站枢纽能级提升及片区改造、陇海铁路改造涉洛事项等，希望国铁集团一如既往关心支持洛阳发展。宋修德等表示，将围绕服务国家战略需求，深入研究洛阳提出的相关事项，在规划设计、项目建设、片区改造和运营保障等方面给予更多支持。随后，徐衣显与国铁集团发改部副主任刘文宪等围绕呼南高铁焦洛平段线路优化、陇海线停靠动车及下穿工程，提升洛阳铁路枢纽功能，破解火车站周边区域发展等事项进行了深入沟通。

在住建部，徐衣显分别拜访了总经济师曹金彪、城市建设司司长胡子健、建筑节能与科技司副司长张雁等，围绕火车站片区城市更新全国试点规划和建设、棚户区和城中村改造、城市地下管网和综合管廊建设等争取更多支持。双方一致表示，将落实中央要求，抢抓政策机遇，坚持以人民为中心，用好各类专项资金，补短板、锻长板，改“面子”、重“里子”，强配套、优服务，提质量、增效益。

在工信部，徐衣显向规划司司长姚珺介绍了我市工业领域大规模设备更新、现代农机装备制造业集群创建等情况，向工信部一直以来对洛阳经济社会发展、特别是现代化产业体系建设等的关心支持表示感谢，希望工信部在设备更新项目谋划、评估、申报、实施等方面给予更多指导支持，围绕现代农机装备产业集群建设、政策赋能、服务保障等加强指导，支持洛阳打造农机装备原创技术策源地和产业集聚新高地。姚珺介绍了相关政策举措，希望洛阳以高端化、智能化、绿色化为方向，以降本挖潜、提质增效为重点，用好高新区载体，突出特色主导产业，培育壮大现代化产业集群，打造全国重要先进制造业基地。

在国家文物局，徐衣显拜访了副局长解冰，办公室主任张俊峰，督察司司长陈培军、副司长刘大明等，汇报了洛阳文物保护利用工作情况。双方一致表示，将始终坚持新时代文物工作方针，落实文物前置审批要求，建立分级分类、分区分层保护管理制度，构建人防、物防、技防“三位一体”的安全防范体系，守正创新、科学治理，严肃查处各类违法案件，守护好传承好展示好中华文明优秀成果。

在京期间，徐衣显还分别与财政部综合司司长林泽昌、副司长井明，国开行住宅与城市建设业务部副总经理赵云锦及国开行高级专家汪习武、孙艳福等会谈，汇报对接项目谋划储备、政策承接落实等工作，希望在“两新”“两重”“三化改造”、金融风险防范化解等方面提供具体支持和专业指导，切实把政策红利转化为实实在在的发展动力。

副市长王太钢等参加。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光)