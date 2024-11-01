先阴冷后晴冷！洛阳最低气温降至-2℃

今日，洛阳气象微信公众号发布消息称，据最新的气象资料分析，未来一周我市多受高空偏西气流及中低层偏南气流影响，云系较多。周内有多股冷空气南下，气温较前期有所下降。

今日，洛阳气象微信公众号发布消息称，据最新的气象资料分析，未来一周我市多受高空偏西气流及中低层偏南气流影响，云系较多。周内有多股冷空气南下，气温较前期有所下降。 今日，洛阳气象微信公众号发布消息称，据最新的气象资料分析，未来一周我市多受高空偏西气流及中低层偏南气流影响，云系较多。周内有多股冷空气南下，气温较前期有所下降。 具体预报 今天夜里：多云。 9日(周一)：多云转阴天，气温0℃～9℃。 10日(周二)：阴天转零星小雨，高海拔山区转雨夹雪或小雪，气温0℃～5℃。 11日(周三)：阴天转多云，气温0℃～9℃。 12日(周四)：多云到晴天，西北风3级～4级，气温-1℃～9℃。 13日(周五)：晴天间多云，西北风3级～4级，气温0℃～7℃。 14日(周六)：晴天间多云，气温-2℃～8℃。 15日(周日)：晴天间多云，气温-2℃～10℃。⑥