明年2月底前，洛阳具备条件小区实现党组织全覆盖

洛报融媒记者8日从洛阳市委社会工作部获悉，即日起至明年2月底，洛阳组织开展党建引领住宅小区治理百日攻坚专项行动，将推动具备条件的住宅小区党组织覆盖率达到100%、住宅小区业主组织覆盖率达到90%。

洛报融媒记者8日从洛阳市委社会工作部获悉，即日起至明年2月底，洛阳组织开展党建引领住宅小区治理百日攻坚专项行动，将推动具备条件的住宅小区党组织覆盖率达到100%、住宅小区业主组织覆盖率达到90%。

在健全完善党建引领住宅小区治理组织体系方面，攻坚期间，洛阳市将摸清全市住宅小区底数，组织未成立且符合条件的住宅小区组建党组织；对已经成立党组织的，规范运行机制，理顺工作关系，明确功能定位，确保具备条件的住宅小区党组织覆盖率达到100%。同时，将推动按法定程序筹建住宅小区业主大会、业主委员会，符合条件的新组建(新换届)业主委员会中的党员比例一般不低于50%，确保住宅小区业主组织覆盖率达到90%。

在健全住宅小区治理政策体系方面，各县区可结合实际建立健全财政支持、党费补助、社会筹集的住宅小区治理工作经费多渠道保障机制，加强对组建住宅小区党组织的全程监测和业务指导，建立不定期发布不同等级住宅服务收费价格信息工作机制，引导物业服务企业合理确定住宅物业服务收费价格并完善公示制度，接受居民监督。

在健全对物业行业的监管体系方面，洛阳市将修订《住宅物业服务等级标准(试行)》，建成洛阳市物业管理综合服务平台，实现对全市住宅小区类型、数量、坐落、业主委员会信息、物业服务信息、信用管理信息等的全面动态管理，并每半年对物业服务企业进行一次抽查评价，重点问题线索移交相关部门依法依规处置。

洛阳市委社会工作部相关负责人表示，通过“百日攻坚”专项行动，洛阳市将健全完善党建引领住宅小区治理组织体系、政策体系、监管体系，持续提升党建工作水平和住宅小区治理水平。（洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊 文/图）