“洛城无邪”冬季反邪教集中宣传教育活动启动暨业务培训班开班

12月3日，“洛城无邪”冬季反邪教集中宣传教育活动启动暨业务培训班开班仪式在洛阳市栾川县举行。

12月3日，“洛城无邪”冬季反邪教集中宣传教育活动启动暨业务培训班开班仪式在洛阳市栾川县举行。

仪式宣读了宣传教育活动方案，通报了当前相关工作情况，并对此次业务培训和下一步工作提出了具体要求。

会议指出，要提高政治站位和思想认识，提升抓好矛盾纠纷排查化解和安全稳定各项工作的责任感和紧迫感。要提高自身素质和工作能力，善于思考总结，以学习培训为做好工作充电赋能。

就下一步工作，会议要求，领会好各项政策法规要求，切实担负起维护社会安全稳定职责任务。要更好地发动群众、组织群众，整合资源，构建起群防、群控、群治的反邪教工作格局。要抓紧抓实安全防控，将人防技防相结合，与矛盾纠纷排查化解工作相结合，推动平安建设各项工作落到实处。

仪式结束后，培训班围绕运用法治思维和法治方法做好反邪教和基层矛盾纠纷排查化解等内容，进行为期2天的业务培训。④