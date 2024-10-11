双休日气温下降 注意保暖御寒

洛阳今日多云间晴天，偏北风4级左右，气温0℃～9℃。 昨日迎来大雪节气，此时节，天气越发寒冷，我国北方降雪和积雪的概率随之增加。 “小雪腌菜，大雪腌肉。”大雪节气到了，江苏、甘肃、青海等地的人们都会腌肉，为春节作准备。大雪节气，寒风凛冽，人们会适当进补，以抵御严寒，补充气血。 市气象台据最新气象资料分析，未来一周，我市多受高空偏西气流及中低层偏南气流影响，云系较多；周内有多股冷空气南下，气温较前期有所下降。 最近几天天气预报 今日：多云间晴天，偏北风4级左右，气温0℃～9℃。 明日：多云，偏北风3级左右，气温-2℃～9℃。 9日(周一)：多云转阴天，气温0℃～11℃。 10日(周二)：阴天，部分地区有小雨或雨夹雪，气温1℃～5℃。 11日(周三)：多云间晴天，气温0℃～10℃。 12日(周四)：多云，气温-1℃～10℃。 13日(周五)：多云到晴天，气温0℃～9℃。 （洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 郭铭博）