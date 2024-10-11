会说话的老物件：外婆纳的千层底 层层铺满爱

“最爱穿的鞋是妈妈纳的千层底儿，站得稳走得正踏踏实实闯天下……”当年，歌手解晓东的一曲《中国娃》在央视春晚首唱，成为经典，其中对千层底布鞋的描述，勾起了无数人的回忆。

“最爱穿的鞋是妈妈纳的千层底儿，站得稳走得正踏踏实实闯天下……”当年，歌手解晓东的一曲《中国娃》在央视春晚首唱，成为经典，其中对千层底布鞋的描述，勾起了无数人的回忆。

市民董连英老人的家里珍藏着一双布鞋鞋底，是其外婆纳制的。曾经，她穿着外婆做的鞋，走过最美的芳华。近日，记者听她讲述了鞋底背后的故事。

母亲突然去世 外婆悲伤过度摔骨折

“这双鞋底是真正压箱底的宝贝，在老家箱子里放着，我特意翻了出来。”董连英说，这双鞋底正是外婆纳的，虽有些泛黄，但平平整整、做工精良，摸着柔软舒服。

董连英今年68岁，老家在洛宁县下峪镇前上庄村。1966年春节还没过去，她的母亲因病去世，当时她10岁，上小学三年级，还有两个弟弟，最小的弟弟刚满3岁。母亲突然撒手人寰，给一家人带来沉重打击。

“外婆家离我家有两里地远，二弟哭着去通知了外婆。”董连英说，外婆已经72岁，听说女儿去世的消息就往她家跑，地上的积雪尚未融化，悲伤过度加上心急，外婆在路上摔了一跤，右脚踝骨折。

董连英的父亲在生产队当会计，平时比较忙，爷爷奶奶去世早，家务事谁来料理？作为长女，董连英不得不退学，帮忙料理家务。她的外婆很想照顾他们姐弟仨，却因受伤无法前来。

不过，董连英的外婆在养伤期间没有闲着，给他们缝补衣服，做一些力所能及的事情。当时，董连英的父亲为她找了一个后妈，后妈与他们姐弟仨相处不融洽，一年多后便离开了。她毕竟年纪小，照顾弟弟勉强能应付，做家务活儿并不熟练。在外婆的努力下，她退学一年后得以重返校园。

“后来，外婆的伤养好了，就搬了过来，照顾我们。”董连英说。