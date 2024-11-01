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瀍河区新增两个老年助餐点
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.12.07 17:16

　　“塔湾街道开展的助餐服务让我们不仅能喝到正宗的牛肉汤，还能享受优惠价格，暖胃又暖心。”近日，在位于瀍河区恒大龙鳞路第一家牛肉汤店内，前来就餐的老人对这里的服务很满意。

　　记者获悉，瀍河区民政局和瀍河区塔湾街道对接辖区龙鳞路第一家牛肉汤和伟家鸡汤餐饮门店，共同打造两个老年助餐点，开展老年助餐服务活动。自今年11月下旬开始，塔湾街道辖区内60岁及以上老年人凭有效证件，可在以上两家门店享受8折优惠就餐服务，让老年人感受就餐的便利。

　　为满足老人助餐需求，我市积极开展老年助餐服务工作，各县区综合考虑辖区内老年人口规模、助餐服务需求、服务半径等因素，坚持统筹利用现有资源和适度新建相结合，完善老年食堂、老年餐桌、老年助餐点等老年助餐服务设施配置，优化功能布局。

　　今年以来，瀍河区积极落实老年助餐项目，多措并举保障特殊困难老年人就餐无忧。瀍河区民政局通过提升改造社区养老服务设施，联合养老机构、餐饮企业等，打造老年助餐场所，推动老年助餐服务便捷化。

　　瀍河区民政局相关负责人表示，下一步，瀍河区将以老年人的精确需求为导向，不断提升助餐服务质量，推进建立功能完善、方便可及的老年人助餐服务体系，切实提升老年人的幸福感和满意度，着力守护老年人幸福“食”光。（洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 晋亚芳 张梦洁）
[ 责任编辑：崔利利 ]
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