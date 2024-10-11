过热费现在还允许收吗？相关部门回复

近日，陆续有群众在洛阳网“百姓呼声”平台反映遇到的供热问题，供热企业及有关部门对这些问题进行了回复。

近日，陆续有群众在洛阳网“百姓呼声”平台反映遇到的供热问题，供热企业及有关部门对这些问题进行了回复。

●瀍河区龙锦嘉园小区热用户：小区频繁出现停暖现象，希望监管部门予以重视。

瀍河区：经了解，该小区供热服务由河北科莱达公司提供，依据其与郑州铁路局洛阳建筑段早期签订的供热协议，其是该单位招标选定的，我区无权管辖。建议诉求人联系郑州铁路局洛阳建筑段解决。

●伊滨区建业龙城东望小区二期热用户：小区2号楼、8号楼业主多次与热力公司、区政府及开发商沟通，但供热时间依然不明确。

洛阳热力集团有限公司：经与开发商核实，建业龙城东望小区二期供热设施尚未完工，包括2号楼、8号楼在内的二期已交付楼栋暂不具备供热条件。我公司已向开发商及伊滨区政府反映，请其尽快完善供热设施。

●某热用户：过热费现在还允许收吗？

洛阳热力集团有限公司：您所说的过热费应该是基础热费。根据市发展改革委相关文件，我市从2017年开始停收空置房和报停用户的基础热费，也就是说2017年以前空置房、报停用户需要缴纳过热费，2017年之后空置房和报停用户无须缴纳过热费。(洛报融媒·洛阳网记者周欣然整理)