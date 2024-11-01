嵩县木植街乡石磙坪村：山茱萸红了 群众增收了

在嵩县木植街乡石磙坪村，漫山遍野的山茱萸树，结满了红彤彤的果子，煞是喜人。

在嵩县木植街乡石磙坪村，漫山遍野的山茱萸树，结满了红彤彤的果子，煞是喜人。

连日来，村民或手持竹竿上树打果，或在树下弯腰拾捡，场面热闹而壮观。

村民王建民家种了500余棵山茱萸树，部分树龄已超过30年，他和家人希望趁着近期天气晴好，尽快完成采摘工作。

“今年是丰收年，预计收入四五万元。”王建民笑着说，近年他很少出远门，守着“摇钱树”把钱给挣了，偶尔在农闲时到周边打些零工，日子过得蒸蒸日上。

村民张爱民家门前的空地上，晾晒着大片山茱萸。见到记者到来，他捧起一把说：“你看，品质多好！”

张爱民在村里属于山茱萸种植小户，种了300多棵，从11月中旬开始采摘，目前已“颗粒归仓”。“今年天气好，采摘工作结束早，往年受降雪影响，能收到春节。”张爱民说，这两年山茱萸价格稳定，每斤能卖到25元，天天都有来自南阳等地的客商上门收购。

石磙坪村驻村第一书记吴占军说，作为中药材，山茱萸有补益肝肾、收涩固脱等功效，是六味地黄丸的主要成分之一。石磙坪村有村民200余户700多人，家家户户都种山茱萸，全村山茱萸种植面积已超6000亩。

“山茱萸耐旱抗涝，病虫害较少，比较好管理，而且一次性种植，终身受益。”该村党支部书记、村委会主任张文营说，今年该村的山茱萸总收入将超过400万元，带动400余人实现增收。

近年，石磙坪村还大力发展林下经济，在山茱萸树下种植茯苓、节菖蒲等中药材，拓宽村民增收渠道。虽然山茱萸种植已成为当地的优势特色产业，但也存在短板，比如产品属于粗加工，面对客商，村民没有议价权。为进一步提高山茱萸的附加值，增加群众收入，张文营曾到外地药厂进行考察对接。

张文营说，乡里给了石磙坪村大力支持，通过提供技术指导、开设培训班，帮助村民提高山茱萸的产量和质量。此外，政府牵头正在村里建设山茱萸加工厂，引进现代化机器设备，延长产业链，预计明年建成投用。“我们的目标是往高品质中药材方向发展，助力乡村全面振兴。”张文营说。(洛报融媒·洛阳网记者 魏巍 通讯员 郭新峰 文/图)