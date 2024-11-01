洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 洛阳社区
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

嵩县木植街乡石磙坪村：山茱萸红了 群众增收了
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.12.07 17:16

　　在嵩县木植街乡石磙坪村，漫山遍野的山茱萸树，结满了红彤彤的果子，煞是喜人。

　　连日来，村民或手持竹竿上树打果，或在树下弯腰拾捡，场面热闹而壮观。

　　村民王建民家种了500余棵山茱萸树，部分树龄已超过30年，他和家人希望趁着近期天气晴好，尽快完成采摘工作。

　　“今年是丰收年，预计收入四五万元。”王建民笑着说，近年他很少出远门，守着“摇钱树”把钱给挣了，偶尔在农闲时到周边打些零工，日子过得蒸蒸日上。

　　村民张爱民家门前的空地上，晾晒着大片山茱萸。见到记者到来，他捧起一把说：“你看，品质多好！”

　　张爱民在村里属于山茱萸种植小户，种了300多棵，从11月中旬开始采摘，目前已“颗粒归仓”。“今年天气好，采摘工作结束早，往年受降雪影响，能收到春节。”张爱民说，这两年山茱萸价格稳定，每斤能卖到25元，天天都有来自南阳等地的客商上门收购。

　　石磙坪村驻村第一书记吴占军说，作为中药材，山茱萸有补益肝肾、收涩固脱等功效，是六味地黄丸的主要成分之一。石磙坪村有村民200余户700多人，家家户户都种山茱萸，全村山茱萸种植面积已超6000亩。

　　“山茱萸耐旱抗涝，病虫害较少，比较好管理，而且一次性种植，终身受益。”该村党支部书记、村委会主任张文营说，今年该村的山茱萸总收入将超过400万元，带动400余人实现增收。

　　近年，石磙坪村还大力发展林下经济，在山茱萸树下种植茯苓、节菖蒲等中药材，拓宽村民增收渠道。虽然山茱萸种植已成为当地的优势特色产业，但也存在短板，比如产品属于粗加工，面对客商，村民没有议价权。为进一步提高山茱萸的附加值，增加群众收入，张文营曾到外地药厂进行考察对接。

　　张文营说，乡里给了石磙坪村大力支持，通过提供技术指导、开设培训班，帮助村民提高山茱萸的产量和质量。此外，政府牵头正在村里建设山茱萸加工厂，引进现代化机器设备，延长产业链，预计明年建成投用。“我们的目标是往高品质中药材方向发展，助力乡村全面振兴。”张文营说。(洛报融媒·洛阳网记者 魏巍 通讯员 郭新峰 文/图)
[ 责任编辑：崔利利 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    天冷易咳嗽？用甜杏仁养肺气
    天冷易咳嗽？用甜杏仁养肺气
    天冷易咳嗽？用甜杏仁养肺气
        冬季，呼吸道疾病多发。老年人容易出现干咳、虚喘等症状，这多与肺肾功能下降有关。
  • ·大雪节气 养阴补脾
  • ·减肥吃素 竟会吃出脂肪肝？
  • ·煲汤加点它，消热又润燥
    		•
    朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
    朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
    朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
        周末，初冬的阳光洒满大地，片片落叶倏忽飘落，村间小路略显萧瑟，涧西区一处偏僻的小院却是一派生机勃勃的...
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
  • ·旅居小地方 沉浸慢生活
    		•  
    新闻排行
  • 洛阳发布2025年烟花爆竹禁放限放...
  • 今日“大雪” 洛阳寒意渐浓
  • 航空精密轴承国家重点实验室发布...
  • 东北小伙儿定居洛阳 传授“火针刺...
  • 绘好“连片振兴”的洛阳画卷
  • 洛阳博物馆展览“上新” 精美文物...
  • 洛阳工业废水循环利用案例获评全...
  • 洛阳举行第七期“走读洛城”思政...
  • 洛阳集邮爱好者邮集作品获中国202...
  • 拓展高端市场 万基控股全力冲刺“...
    		•
    百姓呼声
    火车站南广场与北广场是否会地下互通？
    目前还有违停15分钟柔性执法的政策吗？
    精彩图片
    新安县磁涧镇：丹...
    郭蓉怡：青春接力 ...
    中科信息产业园（...
    于延明：豆香四溢 ...
    精彩热帖

    书画课堂随拍

    甜蜜“柿”业

    赞大雪节气

    开元湖畔枫叶红
    /桂花飘香的季节
    /迷恋嵩山
    /游上清宫有感
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605