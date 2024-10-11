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上元节灯俗起源于洛阳（上元灯会与神都洛阳）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.12.07 08:55

　　俗话说“不出十五都是年”，如果说除夕夜是关起门来过团圆年，那么突出一个“闹”字的元宵节，就是人们在户外活动的热闹年。您知道吗，元宵节又称上元节，上元节一词及上元节灯俗的起源，都跟咱们洛阳关系密切。

　　正月十五为啥能成节日

　　每年农历正月十五元宵节是中国的传统节日，这个节日在中国古代很长一段时间内被称为上元节，如果你听到有人说小正月、元夕或灯节，那也是在说它。

　　上元节历史悠久，关于它的起源，有很多美丽的传说。实际上，上元节的产生最早与阴阳历法有关。

　　很早以前，中国古人在对日月变化的观察中，逐渐发现了月亮圆缺的时间规律，也感受到了月亮盈亏的变化对自然物候与人生命节律的影响，于是出现了“日复一日，年复一年，周而复始”的概念。

　　中国人历来重首尚新，对于现代人来说，以正月为岁首，似乎是理所当然的事情，但在汉代以前，岁首概念其实并不固定。比如，夏历规定岁首为正月，商历规定岁首为十二月，周历规定岁首为十一月……直到汉武帝颁行“太初历”，恢复夏历制度，并在全国推广，此后历代沿用，正月才长久、持续且稳定地被中国人视为岁首。

　　于是，正月十五作为一年中首个月圆之日，逐渐被赋予了更多特殊的意义，人们主动地在这一天开展祈福、祭祀、庆祝等活动，也使得正月十五具备了成为一个节日的可能。

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[ 责任编辑：崔利利 ]
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