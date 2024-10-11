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今年以来，全市企业承接服务外包合同执行额同比增长24.19%
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.12.07 09:21

　　今年以来，全市企业承接服务外包合同执行额10.14亿美元，同比增长24.19%，这是记者从昨日举行的全市服务外包工作推进会暨业务培训会上获悉的。

　　随着全球经济融合和共建“一带一路”全面推进，我市服务外包产业迎来发展机遇，市场规模持续扩大，业务领域不断拓展，服务质量稳步提升。2021年，我市获评中国服务外包示范城市，带动服务外包及服务贸易领域专业水平不断提升，推动洛阳服务贸易、服务外包产业数字化转型升级，今年相关产业有了长足发展。

　　下一步，我市将积极推动大数据、人工智能、工业互联网等前沿技术与传统企业深度融合，助力制造业实现数字化、智能化转型，努力推动先进技术和服务走向世界，提升洛阳服务外包产业影响力。

　　培训会邀请商务部中国服务外包研究中心、省商务厅、市税务局、市商务局相关科室负责人，介绍服务贸易、服贸外包及税收优惠、技术进出口相关政策。(洛报融媒·洛阳网记者 贾臻 通讯员 高泓)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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