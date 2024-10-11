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市政府与市总工会联席会议召开
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.12.07 08:35

　　5日，市政府与市总工会2024年度联席会议召开，听取市总工会今年重点工作汇报，研究建立健全12351职工来电诉求协同解决机制、修订《河洛工匠和河洛大工匠选树管理办法》等工作。

　　会议指出，今年以来，全市各级工会组织深入贯彻习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述，围绕产业发展、城市提质、乡村振兴三项重点工作，扎实开展“六大工程”“六大行动”“二十件实事”，谋划实施18项改革创新举措，为推动全市经济社会高质量发展作出了积极贡献。

　　会议强调，要深入学习贯彻党的二十届三中全会精神，坚持党的全面领导，引领职工听党话、跟党走、感党恩，努力形成“党建带工建、工建服务党建”格局。要主动融入全市发展大局，找准工作结合点切入点着力点，做服务发展“推动者”、职工权益“维护者”、改革创新“先行者”。要凝聚共识形成合力，推动联席会议发挥实效，广泛倾听职工呼声，把好建议转化为政府工作具体抓手，为现代化洛阳建设作出新的更大贡献。

　　市人大常委会副主任、市总工会主席安颖芳，副市长王国辉等参加。(洛报融媒·洛阳网记者 蒋颖颖 通讯员 夏若茵)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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