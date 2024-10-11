洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 洛阳社区
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

铸牢中华民族共同体意识 努力成长为堪当民族复兴重任的时代新人
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.12.07 08:32

　　昨日，在二里头夏都遗址博物馆，市委常委、统战部部长韩治群为河南林业职业学院青年学子上了一堂生动的思政课。

　　此次思政课以“铸牢中华民族共同体意识”为主题，青年学子们走进二里头夏都遗址博物馆展厅，共同探寻“最早的中国”，深入了解中华文明与中华民族多元一体的起源特征和发展格局。随后，韩治群与青年学子互动交流并讲授思政课。

　　韩治群指出，铸牢中华民族共同体意识，有利于维护民族团结和国家统一，是实现中华民族伟大复兴的必然要求。广大青年学子肩负着实现中华民族伟大复兴的历史重任，要争当民族团结的维护者、践行者、宣传者，做爱党爱国的理想青年。要坚持党的全面领导，始终在思想上、政治上、行动上对党赤诚忠心，听党话、感党恩，坚定不移跟党走，努力成长为堪当民族复兴重任的时代新人。要做勇担重任的有为青年，把党和政府的深切关怀、各族群众的热情关心、社会各界的真心关爱，内化为自强不息、团结奋进、建设家乡、报效祖国的强大力量，用实际行动诠释青春力量。要做吃苦耐劳的勤奋青年，主动学习、深入思考、夯实基础、练就本领，以顽强拼搏的精神向着第二个百年奋斗目标前进，为实现中华民族伟大复兴积聚强大动力。要做开拓进取的创新青年，解放思想、实事求是、与时俱进，与时代同步伐、与人民共命运，为强国建设、民族复兴伟业贡献青春力量。(洛报融媒·洛阳网记者 赵晨熹 通讯员 贾萌)
[ 责任编辑：崔利利 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    天冷易咳嗽？用甜杏仁养肺气
    天冷易咳嗽？用甜杏仁养肺气
    天冷易咳嗽？用甜杏仁养肺气
        冬季，呼吸道疾病多发。老年人容易出现干咳、虚喘等症状，这多与肺肾功能下降有关。
  • ·大雪节气 养阴补脾
  • ·减肥吃素 竟会吃出脂肪肝？
  • ·煲汤加点它，消热又润燥
    		•
    邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
    邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
    邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
        冬季已至，大自然的秋日美景正悄悄收起，适宜开启历史文化游。今天给您推荐一处驱车不到两个小时便可到达的...
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
  • ·旅居小地方 沉浸慢生活
  • ·好客山东遇上老家河南 假期再现双向奔赴
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛阳发布2025年烟花爆竹禁放限放...
  • 今日“大雪” 洛阳寒意渐浓
  • 航空精密轴承国家重点实验室发布...
  • 东北小伙儿定居洛阳 传授“火针刺...
  • 绘好“连片振兴”的洛阳画卷
  • 洛阳博物馆展览“上新” 精美文物...
  • 洛阳工业废水循环利用案例获评全...
  • 洛阳举行第七期“走读洛城”思政...
  • 洛阳集邮爱好者邮集作品获中国202...
  • 拓展高端市场 万基控股全力冲刺“...
    		•
    百姓呼声
    火车站南广场与北广场是否会地下互通？
    目前还有违停15分钟柔性执法的政策吗？
    精彩图片
    新安县磁涧镇：丹...
    郭蓉怡：青春接力 ...
    中科信息产业园（...
    于延明：豆香四溢 ...
    精彩热帖

    书画课堂随拍

    甜蜜“柿”业

    赞大雪节气

    开元湖畔枫叶红
    /桂花飘香的季节
    /迷恋嵩山
    /游上清宫有感
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605