铸牢中华民族共同体意识 努力成长为堪当民族复兴重任的时代新人

昨日，在二里头夏都遗址博物馆，市委常委、统战部部长韩治群为河南林业职业学院青年学子上了一堂生动的思政课。

昨日，在二里头夏都遗址博物馆，市委常委、统战部部长韩治群为河南林业职业学院青年学子上了一堂生动的思政课。

此次思政课以“铸牢中华民族共同体意识”为主题，青年学子们走进二里头夏都遗址博物馆展厅，共同探寻“最早的中国”，深入了解中华文明与中华民族多元一体的起源特征和发展格局。随后，韩治群与青年学子互动交流并讲授思政课。

韩治群指出，铸牢中华民族共同体意识，有利于维护民族团结和国家统一，是实现中华民族伟大复兴的必然要求。广大青年学子肩负着实现中华民族伟大复兴的历史重任，要争当民族团结的维护者、践行者、宣传者，做爱党爱国的理想青年。要坚持党的全面领导，始终在思想上、政治上、行动上对党赤诚忠心，听党话、感党恩，坚定不移跟党走，努力成长为堪当民族复兴重任的时代新人。要做勇担重任的有为青年，把党和政府的深切关怀、各族群众的热情关心、社会各界的真心关爱，内化为自强不息、团结奋进、建设家乡、报效祖国的强大力量，用实际行动诠释青春力量。要做吃苦耐劳的勤奋青年，主动学习、深入思考、夯实基础、练就本领，以顽强拼搏的精神向着第二个百年奋斗目标前进，为实现中华民族伟大复兴积聚强大动力。要做开拓进取的创新青年，解放思想、实事求是、与时俱进，与时代同步伐、与人民共命运，为强国建设、民族复兴伟业贡献青春力量。(洛报融媒·洛阳网记者 赵晨熹 通讯员 贾萌)