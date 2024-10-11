洛阳召开党建引领基层治理协调机制专题会议

昨日，我市召开党建引领基层治理协调机制专题会议，对党建引领小区治理工作进行部署。

昨日，我市召开党建引领基层治理协调机制专题会议，对党建引领小区治理工作进行部署。

市委副书记、政法委书记张玉杰出席会议并讲话，市委常委、组织部部长王森主持会议。

会上，市委社会工作部相关负责人就《关于党建引领住宅小区治理的指导意见(试行)》《党建引领住宅小区治理百日攻坚专项行动实施方案》作具体说明，市委组织部、市住建局相关负责人分别就推进住宅小区党组织建设、业主组织建设工作进行部署。

张玉杰指出，住宅小区是社会治理的基本单元，推进党建引领住宅小区治理工作，关系群众的切身利益和基层的和谐稳定。要深入学习贯彻习近平总书记关于基层治理的重要论述和指示批示精神，紧盯小区治理中存在的突出问题，建立住宅小区党组织，充分发挥其在住宅小区治理中的核心引领作用，加强住宅小区党组织与业主组织、物业公司的深度融合，推动小区治理效能、服务水平有效提升，持续增加群众幸福感。

张玉杰强调，要明晰工作流程，推动党建引领住宅小区治理工作有序开展。由组织部门牵头成立住宅小区党组织，选优配强“领头羊”，确保具备条件的住宅小区党组织全覆盖；在社区指导下，小区党组织牵头成立业委会，指导其按照法定程序履行职责，对物业服务企业续用及选聘进行先审先议；健全完善小区党组织运行机制，建立小区党组织、业主组织、物业服务企业“三方”协调机制，真正使党建引领住宅小区治理工作落到实处。要压实市直有关部门和属地党委政府责任，积极稳妥推进相关工作，因地制宜、分类推进，建立完善物业公司分级评价、收费价格体系，细化业委会议事规则，开展明察暗访，加快工作进度，扎实推动各项任务落地见效。(洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊)