洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 洛阳社区
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳召开党建引领基层治理协调机制专题会议
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.12.07 08:28

　　昨日，我市召开党建引领基层治理协调机制专题会议，对党建引领小区治理工作进行部署。

　　市委副书记、政法委书记张玉杰出席会议并讲话，市委常委、组织部部长王森主持会议。

　　会上，市委社会工作部相关负责人就《关于党建引领住宅小区治理的指导意见(试行)》《党建引领住宅小区治理百日攻坚专项行动实施方案》作具体说明，市委组织部、市住建局相关负责人分别就推进住宅小区党组织建设、业主组织建设工作进行部署。

　　张玉杰指出，住宅小区是社会治理的基本单元，推进党建引领住宅小区治理工作，关系群众的切身利益和基层的和谐稳定。要深入学习贯彻习近平总书记关于基层治理的重要论述和指示批示精神，紧盯小区治理中存在的突出问题，建立住宅小区党组织，充分发挥其在住宅小区治理中的核心引领作用，加强住宅小区党组织与业主组织、物业公司的深度融合，推动小区治理效能、服务水平有效提升，持续增加群众幸福感。

　　张玉杰强调，要明晰工作流程，推动党建引领住宅小区治理工作有序开展。由组织部门牵头成立住宅小区党组织，选优配强“领头羊”，确保具备条件的住宅小区党组织全覆盖；在社区指导下，小区党组织牵头成立业委会，指导其按照法定程序履行职责，对物业服务企业续用及选聘进行先审先议；健全完善小区党组织运行机制，建立小区党组织、业主组织、物业服务企业“三方”协调机制，真正使党建引领住宅小区治理工作落到实处。要压实市直有关部门和属地党委政府责任，积极稳妥推进相关工作，因地制宜、分类推进，建立完善物业公司分级评价、收费价格体系，细化业委会议事规则，开展明察暗访，加快工作进度，扎实推动各项任务落地见效。(洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊)
[ 责任编辑：崔利利 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    天冷易咳嗽？用甜杏仁养肺气
    天冷易咳嗽？用甜杏仁养肺气
    天冷易咳嗽？用甜杏仁养肺气
        冬季，呼吸道疾病多发。老年人容易出现干咳、虚喘等症状，这多与肺肾功能下降有关。
  • ·大雪节气 养阴补脾
  • ·减肥吃素 竟会吃出脂肪肝？
  • ·煲汤加点它，消热又润燥
    		•
    邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
    邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
    邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
        冬季已至，大自然的秋日美景正悄悄收起，适宜开启历史文化游。今天给您推荐一处驱车不到两个小时便可到达的...
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
  • ·旅居小地方 沉浸慢生活
  • ·好客山东遇上老家河南 假期再现双向奔赴
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛阳发布2025年烟花爆竹禁放限放...
  • 今日“大雪” 洛阳寒意渐浓
  • 航空精密轴承国家重点实验室发布...
  • 东北小伙儿定居洛阳 传授“火针刺...
  • 绘好“连片振兴”的洛阳画卷
  • 洛阳博物馆展览“上新” 精美文物...
  • 洛阳工业废水循环利用案例获评全...
  • 洛阳举行第七期“走读洛城”思政...
  • 洛阳集邮爱好者邮集作品获中国202...
  • 拓展高端市场 万基控股全力冲刺“...
    		•
    百姓呼声
    火车站南广场与北广场是否会地下互通？
    目前还有违停15分钟柔性执法的政策吗？
    精彩图片
    新安县磁涧镇：丹...
    郭蓉怡：青春接力 ...
    中科信息产业园（...
    于延明：豆香四溢 ...
    精彩热帖

    书画课堂随拍

    甜蜜“柿”业

    赞大雪节气

    开元湖畔枫叶红
    /桂花飘香的季节
    /迷恋嵩山
    /游上清宫有感
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605