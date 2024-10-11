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“乡村里的大师课”在洛精彩开讲 院士专家对话乡村中小学生
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.12.07 08:26

武向平

　　恐龙后来如何演化？人类何时能登上火星？为什么说龙门石窟是中国石窟文化的集大成者？

　　近日，中国宋庆龄基金会“乡村里的大师课”活动首站走进洛阳，多名院士专家走进多所乡村中小学，为1000多名师生带来异彩纷呈的大师课。

　　“宇宙从哪里来？到哪里去？”在洛阳市启元初级中学，中国科学院院士、天体物理学家武向平在讲座伊始便向学生们抛出这一问题。

　　接着，武向平带领学生“步入”浩瀚的宇宙，深入浅出地阐释宇宙的起源、结构形成、演化，以及未来的命运。武向平说，“宇宙大爆炸”理论建立在可靠的天文观测基础之上，我们不仅看到了宇宙大爆炸的遗迹，也看到了宇宙结构原初的种子，更可以看到宇宙今天正在膨胀，且在加速膨胀。宇宙中尚有许多未解之谜，探索宇宙将拓展人类的视野，推动自然科学乃至人类文明的进步。武向平勉励学生们永葆探究未知的好奇心，为自然科学的再次辉煌作出自己的贡献。

徐星

　　中国科学院院士、古生物学家徐星一走进孟津区城关镇中心小学，就被很多学生认了出来。原来这位“恐龙院士”就是小学语文课文《飞向蓝天的恐龙》的作者、目前世界上发现并命名恐龙最多的科学家。

　　合川马门溪龙为什么有长长的脖子？难逃泥潭龙为何叫这个名字？小盗龙为什么有四个翅膀？奇翼龙飞行不靠羽翼，靠什么？为什么窃蛋龙不偷蛋？徐星以时间为线，用生动有趣的语言，讲述了在我国各地发掘恐龙化石的经历、恐龙命名的原因、恐龙演化的过程、古生物学研究等科学知识，为学生们开启了一扇探索古生物的科学之门。

史家珍

　　中国古迹遗址保护协会常务理事、中国考古学会理事史家珍，以一个考古人的视角，阐述了“龙门石窟，文化自信的明证”。他说，龙门石窟是中国石窟文化的集大成者，奉先寺大像龛的开凿前无古人后无来者。由龙门石窟延伸开去，他带领学生们认识了鲜卑族和武则天，让学生们更加了解身边的文化和历史。

　　在现场提问环节，一双双小手高高举起。对于学生们的每个问题，院士专家都耐心细致解答。一问一答间，心灵在交流,学生们的视野更加开阔。

　　三堂大师课，座无虚席、精彩绝伦，学生们积极参与互动，气氛热烈又活跃。中场休息时间成了学生们的“追星”时刻，纷纷围在院士专家身边要签名。

　　“听了这个课，我对恐龙有了新的认知，收获非常大。”孟津区城关镇中心小学五(2)班学生陈文静说，“我未来想当像徐院士一样厉害的人，探索科学奥秘。我还要发明时光穿梭机，回到过去看看恐龙是如何飞向蓝天的。”(洛报融媒·洛阳网记者 蒋颖颖 文/图)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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