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坚守人民属性 厚植为民情怀 以扎实工作成效让群众真满意
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.12.07 08:19

　　昨日，市人大常委会主任李保国带领部分驻洛全国、省人大代表和市人大代表等前往市民之家，调研“庆祝人民代表大会制度建立70周年”书画摄影展活动开展、人大代表工作(联络)站作用发挥及“有事请扫码”线上工作运行等情况。

　　李保国对展览作品紧扣人大主题、彰显人民属性表示肯定。他指出，此次书画摄影展旨在以优秀文艺作品鼓舞人、激励人，在全社会掀起学习宣传人民代表大会制度的热潮，推动国家根本政治制度更加深入人心。要充分彰显人民属性，以此次活动为契机，深入学习贯彻习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想和对地方人大工作的重要指示精神，不断创新思路方法，提高工作质效。要讲好人大故事，深入宣传阐释国家根本政治制度保障人民当家作主，保证党领导人民依法有效治理国家的伟大成就，积极展现我市经济社会发展的丰硕成果和全市人大工作的新风貌新气象。广大宣传文化和文艺工作者要主动参与到记录“洛阳美”的行动中来，持续用优秀作品向大众展示洛阳深厚文化底蕴和秀丽自然风光。全市人大系统要持续搭建好平台，通过更多有温度、有内涵、有创意的方式，共同描绘人民代表大会制度在洛阳大地的壮丽画卷。

　　市民之家人大代表工作站是市人大常委会设在群众身边的民情民意反馈站。李保国现场察看工作站建设运行及群众通过“有事请扫码”平台反映意见建议办理反馈情况。他强调，要把人大代表工作(联络)站建在人民群众需要的地方，推动线上线下全面覆盖、解决问题切实有效，打造“有事请扫码”为民服务品牌，监督推动群众急难愁盼问题解决，实现人大为民服务“全天候”、沟通联络“零距离”，真正让群众想得起、愿意来、真满意。(洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 张艳艳)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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