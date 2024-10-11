小雨或雨夹雪！洛阳最低气温将降至零下

今天迎来大雪节气，此时节，寒冷愈发明显，我国北方降雪和积雪的概率也随之增加。

今天迎来大雪节气，此时节，寒冷愈发明显，我国北方降雪和积雪的概率也随之增加。 今天迎来大雪节气，此时节，寒冷愈发明显，我国北方降雪和积雪的概率也随之增加。 “小雪腌菜，大雪腌肉。”大雪节气到了，江苏、甘肃、青海等地的人们会腌肉为春节做准备。大雪节气，寒风凛冽，天气愈加寒冷，人们会适当进补以抵御严寒，补充气血。 洛阳市气象台据最新气象资料分析，未来一周洛阳市多受高空偏西气流及中低层偏南气流影响，云系较多；周内有多股冷空气南下，气温较前期有所下降。 具体预报如下： 今天夜里：多云转晴天。 7日(周六)：多云间晴天，偏北风4级左右，气温0℃～9℃。 8日(周日)：多云，偏北风3级左右，气温-2℃～9℃。 9日(周一)：多云转阴天，气温0℃～11℃。 10日(周二)：阴天，部分地区有小雨或雨夹雪，气温1℃～5℃。 11日(周三)：多云间晴天，气温0℃～10℃。 12日(周四)：多云，气温-1℃～10℃。 13日(周五)：多云到晴天，气温0℃～9℃。 （洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 郭铭博）