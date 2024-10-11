12月9日起，连霍高速公路洛阳新安段部分车道封闭

按照济源至新安高速公路新安段施工计划，2024年12月9日至2025年2月28日，河南省济新高速公路有限公司将在连霍高速公路洛阳新安段(K733+500至K734+300)新建铁门枢纽互通。为保障高速公路交通安全，根据《中华人民共和国道路交通安全法》第三十九条之规定，并经省公安厅高速交警总队同意，施工路段将采取封闭部分车道、限速通行的限制交通措施。

今日，“洛阳交警”微信公众号发布通告，内容如下：

洛阳市公安局高速公路交通警察支队

关于济源至新安高速公路新建铁门枢纽互通施工期间

对连霍高速公路洛阳新安段采取限制交通措施的通告

按照济源至新安高速公路新安段施工计划，2024年12月9日至2025年2月28日，河南省济新高速公路有限公司将在连霍高速公路洛阳新安段(K733+500至K734+300)新建铁门枢纽互通。为保障高速公路交通安全，根据《中华人民共和国道路交通安全法》第三十九条之规定，并经省公安厅高速交警总队同意，施工路段将采取封闭部分车道、限速通行的限制交通措施。现将有关事项通告如下：

第一阶段：2024年12月9日—2025年1月21日(44天)每日的7时30分至17时30分，钢箱梁顶推施工，连霍高速公路(K733+500至K734+300)双幅封闭左侧第一车道和应急车道；非施工时段，各车道正常通行。

第二阶段：2025年2月16日—2025年2月28日(13天)每日的7时30分至17时30分，钢箱梁顶推施工，连霍高速公路(K733+500至K734+300)双幅封闭左侧第一车道和应急车道；非施工时段，各车道正常通行。

途经该路段车辆请按照道路交通标志标线的指示通行，遵守限速、调换车道等交通疏导措施，可通过“洛阳交警”微博微信平台、高速公路沿线电子显示屏等途径获取道路通行信息。请过往车辆合理选择出行时间和路线。

特此通告。

2024年12月3日

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