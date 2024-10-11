洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 洛阳社区
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

全省前列！洛阳新增89家高新技术企业
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.12.06 18:48

　　洛报融媒记者从洛阳市科技局获悉，日前河南省科技厅发布了2024年第三批高新技术企业名单，洛阳的河南展鲲机械有限公司等89家企业入围，占本批次总数19.1%，位居全省前列。

　　培育发展高新技术企业，是洛阳以科技创新引领产业升级的重要抓手。此次洛阳入围的高新技术企业，涵盖智能制造、电子信息、新材料等领域，自身主要产品或服务发挥核心支持作用的技术均属于《国家重点支持的高新技术领域》规定的范围，体现出技术密集、成长性高等特点。

　　近年来，洛阳不断完善推进科技型企业“微成长、小升高、高变强”企业梯度培育等工作，大量孵化培育创新型小微企业，持续推动规上工业企业研发活动全覆盖。今年全年，洛阳高新技术企业力争突破1600家，推动企业创新主体作用不断加强，创新型企业集群加快形成。（洛报融媒·洛阳网记者 张锐鑫 通讯员 李亚伟 文/图）

　　洛阳入围企业一览

　　河南展鲲机械有限公司

　　洛阳中星试验技术有限公司

　　河南梦森建筑工程服务有限公司

　　洛阳北方易初摩托车有限公司

　　洛阳凯绅机电科技有限公司

　　东磐科技有限公司

　　氢成动力科技(洛阳)有限公司

　　国创智能矿山装备研究院(洛阳)有限公司

　　洛阳蓝诚环保科技有限公司

　　轴域(洛阳)新材料科技有限公司

　　壹消科技(河南)有限公司

　　中电建(洛阳)绿色建筑科技有限公司

　　洛阳市长航机械有限公司

　　洛阳凯奥生物科技有限公司

　　洛阳物丰智能科技有限公司

　　洛阳亿腾办公家具有限公司

　　洛阳星瑞机械设备有限公司

　　洛阳北方企业集团有限公司

　　洛阳特重轴承有限公司

　　中科雷司达(河南)科技有限公司

　　洛阳正荣机械有限公司

　　洛阳钰龙轴承有限公司

　　洛阳轴承集团股份有限公司

　　洛阳德瑞宝新材料有限公司

　　河南华兴机电科技有限公司

　　洛阳龙尊模具股份有限公司

　　洛阳山海机械制造有限公司

　　洛阳洛腾自动化科技有限公司

　　洛阳杰曼智能科技有限公司

　　先帆(洛阳)智能储物科技有限责任公司

　　河南丰穗农牧科技有限责任公司

　　洛阳市水龙泵业有限公司

　　洛阳阿杜电气设备有限公司

　　洛阳海平水泥发泡技术研发有限公司

　　河南省林晓科技开发有限公司

　　洛阳嘉昌机械装备有限公司

　　河南三瑞科技有限公司

　　洛阳优派克电子科技有限公司

　　大唐伊川新能源有限公司

　　洛阳市光发能源科技有限公司

　　洛阳嘉实工程科技有限责任公司

　　中联云平台(洛阳市)有限公司

　　洛阳丹雀科技服务有限公司

　　河南本体信息科技有限公司

　　河南瞪羚数据科技有限公司

　　洛阳墨承信息科技有限公司

　　河南因纳维特信息技术有限公司

　　洛阳大脸猫文化传播有限公司

　　河南城翰工业大数据有限公司

　　洛阳莱博图电子科技有限公司

　　河南藤铁网络科技有限公司

　　洛阳灵睿网络技术有限公司

　　洛阳衡山宇气体有限公司

　　洛阳财悦心诚信息科技有限公司

　　洛阳中所航空科技有限公司

　　洛阳神盾柜业有限公司

　　洛阳贝利科技有限公司

　　洛阳稼轩电子商务有限公司

　　洛阳玖柒文化传播有限公司

　　洛阳郎通机械设备有限公司

　　洛阳酉告文化传播有限公司

　　洛阳合隆工业气体科技有限公司

　　洛阳仟星工贸有限公司

　　河南海格尔高温材料有限公司

　　洛阳格林环保工程有限公司

　　洛阳鼎铭光电科技有限公司

　　河南阿尔法工程材料有限公司

　　洛阳鹏杰耐磨材料有限公司

　　洛阳宜墨新材料有限公司

　　洛阳恒鑫义齿有限公司

　　河南省洛正药业有限责任公司

　　洛阳味之泉调味技术有限公司

　　河南佳禾康生物食品科技有限公司

　　洛阳千翼食品有限公司

　　洛阳三秀堂缂丝有限公司

　　河南省银润生态科技有限公司

　　河南创元环保科技有限公司

　　洛阳富而兴日用品有限公司

　　中瀚慧洁洛阳环境科技有限公司

　　洛阳佰佰顺生物科技有限公司

　　洛阳润得利金属助剂有限公司

　　河南弗洛瑞新材料有限公司

　　洛阳中清智能装备有限公司

　　洛阳汇晶新材料科技有限公司

　　洛阳方烁金属材料有限公司

　　洛阳诚鼎耐火材料有限公司

　　洛阳轩泰新材料科技有限公司

　　嵩县源达农业开发有限公司

　　金堆城钼业汝阳有限责任公司
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    天冷易咳嗽？用甜杏仁养肺气
    天冷易咳嗽？用甜杏仁养肺气
    天冷易咳嗽？用甜杏仁养肺气
        冬季，呼吸道疾病多发。老年人容易出现干咳、虚喘等症状，这多与肺肾功能下降有关。
  • ·大雪节气 养阴补脾
  • ·减肥吃素 竟会吃出脂肪肝？
  • ·煲汤加点它，消热又润燥
    		•
    邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
    邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
    邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
        冬季已至，大自然的秋日美景正悄悄收起，适宜开启历史文化游。今天给您推荐一处驱车不到两个小时便可到达的...
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
  • ·旅居小地方 沉浸慢生活
  • ·好客山东遇上老家河南 假期再现双向奔赴
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛阳位列第六！《中国百城海外影...
  • 洛阳发布2025年烟花爆竹禁放限放...
  • 今日“大雪” 洛阳寒意渐浓
  • 航空精密轴承国家重点实验室发布...
  • 东北小伙儿定居洛阳 传授“火针刺...
  • 绘好“连片振兴”的洛阳画卷
  • 洛阳博物馆展览“上新” 精美文物...
  • 洛阳工业废水循环利用案例获评全...
  • 洛阳举行第七期“走读洛城”思政...
  • 洛阳集邮爱好者邮集作品获中国202...
    		•
    百姓呼声
    火车站南广场与北广场是否会地下互通？
    目前还有违停15分钟柔性执法的政策吗？
    精彩图片
    新安县磁涧镇：丹...
    郭蓉怡：青春接力 ...
    中科信息产业园（...
    于延明：豆香四溢 ...
    精彩热帖

    书画课堂随拍

    甜蜜“柿”业

    赞大雪节气

    开元湖畔枫叶红
    /桂花飘香的季节
    /迷恋嵩山
    /游上清宫有感
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605