全省前列！洛阳新增89家高新技术企业

洛报融媒记者从洛阳市科技局获悉，日前河南省科技厅发布了2024年第三批高新技术企业名单，洛阳的河南展鲲机械有限公司等89家企业入围，占本批次总数19.1%，位居全省前列。

洛报融媒记者从洛阳市科技局获悉，日前河南省科技厅发布了2024年第三批高新技术企业名单，洛阳的河南展鲲机械有限公司等89家企业入围，占本批次总数19.1%，位居全省前列。 洛报融媒记者从洛阳市科技局获悉，日前河南省科技厅发布了2024年第三批高新技术企业名单，洛阳的河南展鲲机械有限公司等89家企业入围，占本批次总数19.1%，位居全省前列。 培育发展高新技术企业，是洛阳以科技创新引领产业升级的重要抓手。此次洛阳入围的高新技术企业，涵盖智能制造、电子信息、新材料等领域，自身主要产品或服务发挥核心支持作用的技术均属于《国家重点支持的高新技术领域》规定的范围，体现出技术密集、成长性高等特点。 近年来，洛阳不断完善推进科技型企业“微成长、小升高、高变强”企业梯度培育等工作，大量孵化培育创新型小微企业，持续推动规上工业企业研发活动全覆盖。今年全年，洛阳高新技术企业力争突破1600家，推动企业创新主体作用不断加强，创新型企业集群加快形成。（洛报融媒·洛阳网记者 张锐鑫 通讯员 李亚伟 文/图） 洛阳入围企业一览 河南展鲲机械有限公司 洛阳中星试验技术有限公司 河南梦森建筑工程服务有限公司 洛阳北方易初摩托车有限公司 洛阳凯绅机电科技有限公司 东磐科技有限公司 氢成动力科技(洛阳)有限公司 国创智能矿山装备研究院(洛阳)有限公司 洛阳蓝诚环保科技有限公司 轴域(洛阳)新材料科技有限公司 壹消科技(河南)有限公司 中电建(洛阳)绿色建筑科技有限公司 洛阳市长航机械有限公司 洛阳凯奥生物科技有限公司 洛阳物丰智能科技有限公司 洛阳亿腾办公家具有限公司 洛阳星瑞机械设备有限公司 洛阳北方企业集团有限公司 洛阳特重轴承有限公司 中科雷司达(河南)科技有限公司 洛阳正荣机械有限公司 洛阳钰龙轴承有限公司 洛阳轴承集团股份有限公司 洛阳德瑞宝新材料有限公司 河南华兴机电科技有限公司 洛阳龙尊模具股份有限公司 洛阳山海机械制造有限公司 洛阳洛腾自动化科技有限公司 洛阳杰曼智能科技有限公司 先帆(洛阳)智能储物科技有限责任公司 河南丰穗农牧科技有限责任公司 洛阳市水龙泵业有限公司 洛阳阿杜电气设备有限公司 洛阳海平水泥发泡技术研发有限公司 河南省林晓科技开发有限公司 洛阳嘉昌机械装备有限公司 河南三瑞科技有限公司 洛阳优派克电子科技有限公司 大唐伊川新能源有限公司 洛阳市光发能源科技有限公司 洛阳嘉实工程科技有限责任公司 中联云平台(洛阳市)有限公司 洛阳丹雀科技服务有限公司 河南本体信息科技有限公司 河南瞪羚数据科技有限公司 洛阳墨承信息科技有限公司 河南因纳维特信息技术有限公司 洛阳大脸猫文化传播有限公司 河南城翰工业大数据有限公司 洛阳莱博图电子科技有限公司 河南藤铁网络科技有限公司 洛阳灵睿网络技术有限公司 洛阳衡山宇气体有限公司 洛阳财悦心诚信息科技有限公司 洛阳中所航空科技有限公司 洛阳神盾柜业有限公司 洛阳贝利科技有限公司 洛阳稼轩电子商务有限公司 洛阳玖柒文化传播有限公司 洛阳郎通机械设备有限公司 洛阳酉告文化传播有限公司 洛阳合隆工业气体科技有限公司 洛阳仟星工贸有限公司 河南海格尔高温材料有限公司 洛阳格林环保工程有限公司 洛阳鼎铭光电科技有限公司 河南阿尔法工程材料有限公司 洛阳鹏杰耐磨材料有限公司 洛阳宜墨新材料有限公司 洛阳恒鑫义齿有限公司 河南省洛正药业有限责任公司 洛阳味之泉调味技术有限公司 河南佳禾康生物食品科技有限公司 洛阳千翼食品有限公司 洛阳三秀堂缂丝有限公司 河南省银润生态科技有限公司 河南创元环保科技有限公司 洛阳富而兴日用品有限公司 中瀚慧洁洛阳环境科技有限公司 洛阳佰佰顺生物科技有限公司 洛阳润得利金属助剂有限公司 河南弗洛瑞新材料有限公司 洛阳中清智能装备有限公司 洛阳汇晶新材料科技有限公司 洛阳方烁金属材料有限公司 洛阳诚鼎耐火材料有限公司 洛阳轩泰新材料科技有限公司 嵩县源达农业开发有限公司 金堆城钼业汝阳有限责任公司