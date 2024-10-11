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洛阳：推行行政调解告知引导 高效化解知识产权领域纠纷
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.12.06 17:48

　　“没想到这件麻烦事这么快就被解决了，我们可以安心营业了。”近日，一起外观设计专利侵权纠纷解决后，当事双方企业对洛阳市知识产权局工作人员说。

　　这起纠纷的快速解决得益于洛阳市今年推行的知识产权领域行政调解告知引导制度。

　　近年，随着洛阳市文旅市场的爆火，许多别具一格的文创产品成为游客追捧的对象。但与此同时，市场上也出现了仿冒品。今年10月17日，洛阳市知识产权局接到了一家设计公司关于其一款文创化妆镜的外观设计专利侵权投诉，投诉对象是关林市场一家批发商。

　　接到投诉后，洛阳市知识产权局经过调查核实，认为该纠纷可以通过行政调解的方式进行化解，就在执法过程中充分告知双方当事人有申请行政调解的权利，详细阐述了行政调解的便利并告知其申请调解的途径。征得双方当事人同意后，洛阳市知识产权局主持双方进行了行政调解，促使双方很快达成调解协议，使这一纠纷得以快速化解。

　　据了解，今年以来，洛阳市司法局、洛阳市市场监管局积极在知识产权领域推行行政调解告知引导制度，深入推进服务型行政执法，针对知识产权领域产生的部分行政争议和民事纠纷，把行政调解融入执法决定、融入日常监管、融入投诉举报、融入纠纷处理全过程，主动告知当事人可以申请行政调解，引导当事人通过行政调解解决，在双方自愿的基础上达成调解协议。对于当事人不愿意调解或调解不成的，告知其通过行政诉讼、行政复议等途径解决。

　　行政调解告知引导制度实施以来，洛阳市知识产权领域案件纠纷处理周期平均缩短了一半以上，有效提升了知识产权保护质效，切实降低了当事人办事维权成本，助力了营商环境持续优化。（洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 王为天）
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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