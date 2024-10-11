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未“雪”绸缪！洛阳环卫部门开展冬季除冰雪应急演练
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.12.06 16:13
 

　　大雪节气到。12月6日，在洛阳环卫部门在洛龙区开元大道附近，开展冬季除冰雪应急演练。

　　大雪是冬季的第三个节气，意味着仲冬的到来，“大雪”过后气温将更低，降雪的可能性也逐渐增大。

　　为有效应对可能出现的寒潮雨雪和冰冻天气，全力保障市民冬季出行道路顺畅，6日当天，洛阳各城市区环卫部门同步开展除冰雪应急演练，共出动环卫工人1000余人、撒布机等机械车辆100余台。

　　本次演练模拟了在市区大范围降雪时，多功能除雪车、撒布机等车辆设备及应急队伍迅速集结、快速响应，人机配合的协同作业模式，工作人员将按照《洛阳市城市区道路除冰雪工作应急预案》作业程序及标准，通过撒、扫、推等多种方式，及时高效清除路面积雪。

　　11月下旬，洛阳市城市管理局环境卫生服务中心制定了2024年《洛阳市城市区道路除冰雪工作应急预案》，提前对各区冬季除冰雪物资的储备情况进行检查，并督导各区提前做好机械车辆及设备维护保养，形成定人、定岗、定区域、定路段、定物资的全域覆盖、协同作业管理模式。

　　根据预案，洛阳环卫部门接到气象部门的雪情预警后，各类机械设备进入指定场所，人员24小时待命，并根据不同的雪情按照预案进行响应。

　　●雨夹雪。各区采用直接清扫的方法，6小时内将市区主次干道清扫完毕，12小时内将所有道路包括背街小巷路面积雪、积水清扫干净，避免路面结冰。

　　●积雪厚度小于5厘米，环境温度-5℃～0℃。接气象部门预警后，可在降雪前、初在城市区重要交通枢纽(交叉路口、坡道)播撒少量融雪剂，8小时内对179条城市区主要道路积雪清除。24小时内将支路的车行道、人行道的积雪清理完毕。36小时内将其余保洁路段清理完毕。

　　●积雪厚度大于5厘米。12小时内采用机械设备清除主要道路的积雪，24小时内清除次干道的积雪，48小时内清除支路及背街小巷上的积雪。（洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 通讯员 彭晓丹 文/图）
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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