洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 洛阳社区
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳发布2025年烟花爆竹禁放限放通告 正月初一将举办焰火晚会
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳市人民政府 2024.12.06 15:26

　　今日，洛阳市人民政府官网发布《关于2025年烟花爆竹禁放限放的通告》，称市政府拟于2025年1月29日(正月初一)组织焰火晚会具体内容如下：

洛阳市人民政府关于2025年烟花爆竹禁放限放的通告
洛政通〔2024〕63号

　　为加强烟花爆竹安全管理，消除火灾隐患，改善空气质量，保障公共安全和群众人身、财产安全，根据《中华人民共和国治安管理处罚法》《烟花爆竹安全管理条例》和《河南省大气污染防治条例》等有关法律法规，现就做好我市2025年烟花爆竹禁放限放有关工作通告如下：

　　一、禁放区域外燃放时间

　　(一)1月28日(除夕)17时至1月29日(正月初一)1时；

　　(二)1月29日(正月初一)早6时至23时；

　　(三)2月2日(正月初五)早6时至23时；

　　(四)2月12日(正月十五)早7时至23时。

　　重污染天气应急响应期间和上述规定以外的时间，全域全时段禁止燃放烟花爆竹。

　　二、禁放区域

　　(一)主城区(涧西、西工、老城、瀍河、洛龙)禁放区域：新310国道(含)以南，宁洛高速(含)以东，南山大道(含)以北，二广高速(含)以西。

　　(二)孟津区先进制造业开发区禁放区域：1.黄河北：河阳街道、吉利街道、康乐街道、西霞院街道；2.黄河南：滨河大道、鹤飞大道、焦柳大道以南，孟长路以东，邙岭以北，光武路以西。

　　(三)其他禁放区域：1.高层建筑、设有可燃外墙保温材料的建筑和在建工程施工工地60米范围内；2.生产、销售、储存易燃易爆物品的场所及周边安全距离100米范围内；3.医院、图书馆、博物馆、档案馆、学校、幼儿园、敬老院、疗养院、文化体育场所等公共场所；4.车站、机场、商场、集贸市场、影剧院等人流密集场所；5.党政机关办公场所和企事业单位的生产区、仓储区等重点区域；6.文物保护单位、重要新闻单位、交通枢纽、输变电设施和重要军事设施；7.山林、绿地、森林公园、风景名胜区及封闭式公园、游园等重点防火场所；8.其他禁止燃放的区域。

　　三、个人禁放种类

　　(一)禁止燃放《烟花爆竹安全与质量》(GB10631-2013)中的专业燃放类产品和需加工安装的个人燃放类产品；

　　(二)禁止燃放拉炮、摔炮、砸炮、加特林、冷光烟花、钢丝棉烟花等危险性大、含高敏感度药物的烟花爆竹；

　　(三)禁止燃放非法生产、经营的假冒伪劣烟花爆竹。

　　四、安全要求

　　(一)禁止在居民住宅楼楼内、楼顶燃放或者向外抛掷烟花爆竹；

　　(二)禁止对准或者指向易燃易爆的物品燃放烟花爆竹；

　　(三)禁止向行人、车辆、建筑物、构筑物和人群密集场所投掷烟花爆竹；

　　(四)任何单位和个人不得非法生产、运输、销售、储存烟花爆竹，禁止携带烟花爆竹搭乘公共交通工具；

　　(五)禁止网上销售烟花爆竹，禁止邮寄烟花爆竹，禁止在托运的行李、包裹、邮件中夹带烟花爆竹；

　　(六)严格实行专车运输，中途不得销售、装卸；

　　(七)未成年人燃放烟花爆竹，应当在其监护人或者其他成年人指导下燃放；

　　(八)禁止其他影响公共秩序、危及他人安全的行为。

　　五、违规违法行为的处罚

　　对非法生产、运输、储存、销售和违规燃放烟花爆竹的行为，依照《中华人民共和国治安管理处罚法》和《烟花爆竹安全管理条例》等有关法律法规进行处罚，构成犯罪的依法追究刑事责任。

　　六、市政府拟于2025年1月29日(正月初一)组织焰火晚会，具体事宜另行通知。与主城区接壤的县区禁止组织大型焰火燃放活动。

　　七、主城区以外的其他县区要严格参照市政府通告制定禁放限放方案，报市政府同意后发布实施。

　　八、各县区要严格布设烟花爆竹经营点，经研究确定后向社会公布，市民应到合法经营点购买烟花爆竹。禁放区域内、居民区内禁止布设烟花爆竹经营点。

　　九、各级、各相关部门要加大宣传力度，积极引导广大群众依法、文明、安全燃放烟花爆竹。

　　十、鼓励群众通过“110”、“12345”政务服务便民热线、“12350”安全生产举报电话，对全市范围内非法生产、经营、储存、运输和违规燃放烟花爆竹及法律法规禁止的其他行为进行举报。

　　十一、本通告自公布之日起施行。

　　特此通告。

　　2024年12月5日
[ 责任编辑：马勇玲 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    天冷易咳嗽？用甜杏仁养肺气
    天冷易咳嗽？用甜杏仁养肺气
    天冷易咳嗽？用甜杏仁养肺气
        冬季，呼吸道疾病多发。老年人容易出现干咳、虚喘等症状，这多与肺肾功能下降有关。
  • ·大雪节气 养阴补脾
  • ·减肥吃素 竟会吃出脂肪肝？
  • ·煲汤加点它，消热又润燥
    		•
    邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
    邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
    邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
        冬季已至，大自然的秋日美景正悄悄收起，适宜开启历史文化游。今天给您推荐一处驱车不到两个小时便可到达的...
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
  • ·旅居小地方 沉浸慢生活
  • ·好客山东遇上老家河南 假期再现双向奔赴
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛阳位列第六！《中国百城海外影...
  • 洛阳发布2025年烟花爆竹禁放限放...
  • 今日“大雪” 洛阳寒意渐浓
  • 航空精密轴承国家重点实验室发布...
  • 东北小伙儿定居洛阳 传授“火针刺...
  • 绘好“连片振兴”的洛阳画卷
  • 洛阳博物馆展览“上新” 精美文物...
  • 洛阳工业废水循环利用案例获评全...
  • 洛阳举行第七期“走读洛城”思政...
  • 洛阳集邮爱好者邮集作品获中国202...
    		•
    百姓呼声
    火车站南广场与北广场是否会地下互通？
    目前还有违停15分钟柔性执法的政策吗？
    精彩图片
    新安县磁涧镇：丹...
    郭蓉怡：青春接力 ...
    中科信息产业园（...
    于延明：豆香四溢 ...
    精彩热帖

    书画课堂随拍

    甜蜜“柿”业

    赞大雪节气

    开元湖畔枫叶红
    /桂花飘香的季节
    /迷恋嵩山
    /游上清宫有感
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605