家长投诉东升一小老师言语攻击孩子 教育局：立即整改

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：天津路东升一小一年级老师在课堂上点名批评学生并涉及家长，使孩子产生厌学情绪，对成长造成负面影响。

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：孩子上天津路东升一小一年级，最近孩子回家说，老师在课堂上点名说：“某某同学，你妈生了你都不负责任，报个托班，也不说辅导你作业，考试成绩这么差。” 类似这种话不是说了一次了，孩子说已经当着全班同学说了三四次 ，导致对我们孩子身心灵完成很大影响，现在不愿意上学。

涧西区教育局回复：收到您反映的问题后，学校高度重视，立即召开一年级老师师德师风专题会议，通报此次投诉问题，开展自查，落实具体情况，并要求全体老师立即整改，严格执行双减政策，对学生进行正面积极教育和引导，保护和激发学生学习兴趣，关爱学生，尊重家长，杜绝师德师风失范行为。学校正在开展师德师风专项行动，欢迎家长监督，有问题可直接向学校反映，学校师德师风专项行动公开电话：15603992831学校将跟踪管理，加强监督，如再有发生将严肃处理。

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